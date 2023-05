A Torre Grande la Pizza Mediterranean Cup

Il 9 e 10 maggio Torre Grande ospiterà la “PIZZA MEDITERRANEAN CUP”.

La Coppa Mediterranea Pizza di qualità, che quest’anno giunge alla 15esima edizione, è organizzata dall’Unione Pizzaioli Tradizionali e Ristoratori in collaborazione con Pizza Style School, con il patrocinio degli Assessorati alle Attività produttive e al Turismo del Comune di Oristano, si terrà nei locali del Chiosco John sul lungomare di Torre Grande.

“La manifestazione è un evento di grande rilievo per il settore della ristorazione, comparto che rappresenta uno dei pilastri dell’economia italiana – sottolinea l’Assessore alle Attività produttive Rossana Fozzi -. La Giunta Sanna ha concesso il patrocinio, a testimonianza dell’importanza che la città attribuisce all’evento. Sarà una competizione vera e propria tra i migliori pizzaioli dell’isola, aperta al pubblico, ma sarà anche un’occasione unica per gustare la migliore pizza di qualità e per assistere a spettacoli di grande interesse per gli appassionati del settore”.

“Ci aspettiamo una sfida gustosa e divertente capace di animare per due giorni la nostra località marina attirando turisti e buongustai – aggiunge l’Assessore al Turismo Luca Faedda -. La competizione, che quest’anno festeggia un importante traguardo, vedrà la partecipazione di numerosi pizzaioli. Sarà l’occasione per confrontarsi e presentare le proprie specialità, utilizzando ingredienti di qualità e le tecniche più innovative.

“La Pizza Mediterranean Cup rappresenta un’opportunità per promuovere la cultura gastronomica italiana e per valorizzare le eccellenze del territorio – spiega l’organizzatore Roberto Galliazzo -. L’evento, importantissimo anche dal punto di vista turistico, è quindi una tappa imperdibile per tutti coloro che amano la pizza di qualità. Sarà un’occasione straordinaria per i pizzaioli della nostra isola di partecipare ad un evento internazionale senza doversi spostare dalla Sardegna”.

Alla competizione hanno già dato l’adesione una trentina di pizzaioli e pizzaiole da tutta l’isola, da Roma, Napoli e Puglia, ma anche dalla Francia e dalla Spagna. L’ospite d’onore sarà il campione del mondo Cristian Tolu. I concorrenti dovranno cimentarsi nella preparazione di vari tipi di pizza: la classica da preparare nel tempo massimo di 12 minuti, in pala o a metro in 20 minuti, senza glutine in 12 minuti, napoletana in 10 minuti, contemporanea in 15 minuti, mediterranea in 15 minuti. Tra i partecipanti anche una rappresentanza degli studenti dell’Istituto alberghiero Don Deodato Meloni.

Nella giornata del 10 maggio è prevista una Master Class in farine di qualità e alla sera è previsto un Pizza Party con degUstazione delle pizze e in cui sarà presentata una tipologia di pizza chiamata “a portafoglio” o “a libretto” che nasce come pizza da passeggio e street food, la cui prima realizzazione si fa risalire al lontano 1783.

Le pizze verranno giudicate da una giuria qualificata e al concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio nel cumulo delle batterie alla quale ha partecipato verrà assegnato il titolo di Super Campione. Un premio speciale verrà assegnato al miglior concorrente estero.

I concorrenti dovranno attenersi a un regolamento che, tra le altre cose, prevede l’utilizzo di un copricapo e di una divisa che dovrà essere completa e pulita, vieta l’utilizzo di telefonini, monili, bracciali, orologi e anelli. Nell’assegnazione dei punteggi la giuria si avvarrà di un giudice che verificherà il rispetto del regolamento.