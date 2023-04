Torneo Manlio Selis. Lunedì 17 aprile la press conference

Dopo le nozze d’argento speciali festeggiate lo scorso anno, il Torneo mondiale “Manlio Selis”, il “Mundialito per club” per la categoria Esordienti, torna con la 26^ edizione in programma dal 28 aprile al 1° maggio.

Le formazioni di calcio under 13 delle più importanti società professionistiche italiane ed estere. Tra cui gli inglesi del Crystal Palace, i francesi del Paris Saint Germain, gli spagnoli dell’Espanyol de Barcelona, i bulgari del CSKA di Sofia e del Ludogorets, gli svedesi del Malmoe sfideranno i club di serie A di Juventus, Milan, Atalanta, Roma, Genoa, Torino, Inter, questi ultimi detentori del titolo. Tra i professionisti dell’isola Cagliari, Olbia e Torres. A rappresentare la serie B l’SC Pisa.

Con queste società si confronteranno le realtà dilettantistiche sarde e di tutto il territorio italiano. Faranno tappa in Gallura per partecipare ad un evento ormai divenuto punto di riferimento della programmazione sportiva e turistica della Regione Sardegna. Sponsor della manifestazione, sotto l’egida di Coni, Figc e Fifa.

LE SQUADRE. Saranno ben 40 le squadre ai nastri di partenza nei comuni che, con la Regione Autonoma della Sardegna, patrocinano l’evento. Olbia, Arzachena, Buddusò, Monti, Calangianus e Tempio, sede della Finalissima.

LA PRESS CONFERENCE. La 26esima edizione del “Manlio Selis” – Le Coq Sportif Cup sarà presentata lunedì 17 aprile, alle ore 10:30, nella sala conferenze dell’Hotel Luci di la Montagna di Porto Cervo.

LE ISTITUZIONI. Saranno presenti, oltre alle istituzioni dei comuni ospitanti, l’Assessore allo Sport Regione Sardegna Andrea Biancareddu e al Turismo Gianni Chessa.

I PREMI. Tra i tanti premiati di questa edizione, giornalisti di carta stampata e tv e dirigenti sportivi, sarà presente l’ex calciatore ed attuale Vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti che riceverà il Premio alla Carriera.

“SELIS SOCIAL GOAL for PEACE”

Israele, Palestina e Ucraina in campo a Luras il 24 e 25 aprile

Lo scorso anno grazie al progetto “Social Goal”, voluto fortemente da Enea Selis e dal Main sponsor del Torneo Le Coq Sportif, con il supporto di Yasha Maknouz e Arturo Cohen, una rappresentativa mista di atleti di circa 18 bimbi delle annate 2010/2011, in parte provenienti da Gerusalemme e in parte da parte di Tel Aviv, alcuni di lingua solamente araba, altri solamente ebraica ha partecipato al mini torneo dedicato ai pulcini inserito nel programma del Torneo Selis.

Dalla Sardegna è stato lanciato un messaggio straordinario perché i bambini israelo-palestinesi si sono potuti confrontare con gli atleti locali indossando la stessa casacca e giocando insieme.

Il calcio è stata la lingua universale, che ha superato barriere, pregiudizi, distanze e che ha regalato una magia sul campo e fuori.

Un’esperienza sportiva unica che si ripeterà in questa edizione ma con una compagine in più.

Saranno presenti, infatti , anche piccoli atleti ucraini. Bambini sfollati dalla guerra e rifugiatisi in Lussemburgo, che con il loro sorriso proveranno scrivere un’altra pagina di storia partecipando per la prima volta a questo progetto chiamato “Selis Social Goal for Peace”.

Il torneo si svolgerà a Luras il 24 e 25 aprile.

