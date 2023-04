Tennistavolo Norbello – La doppia sconfitta in Toscana non compromette nulla

IN ATTESA DEI PLAY OFF SCUDETTO C’E’ UNA PROMOZIONE IN SERIE C2 DA FESTEGGIARE

Il capitolo della fase regolare delle serie A1 del tennistavolo si chiude con lo storico accesso ai play off per la squadra maschile e il quinto posto della femminile che nuovamente in formazione d’emergenza non è riuscita ad imitare i colleghi norbelloni.

In attesa della gara di Messina del 14 aprile la società può stilare un bilancio sicuramente positivo. “Per la prima volta nella nostra storia ci giocheremo l’accesso alla finale scudetto uomini – dice Simone Carrucciu – e per il quattordicesimo anno di fila iscriveremo la squadra femminile al massimo campionato nazionale. Senza dimenticare le bravissime giocatrici artefici del campionato di serie A2 che hanno chiuso al comando dei gironi B e D. In attesa di brindare con tutti i protagonisti a fine stagione, faccio i miei più sentiti complimenti anche alla formazione di D1 che ottiene la promozione in C2, il più importante campionato regionale, nel ricordo del nostro amico Antonello Ledda”.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di ritorno Sabato 1aprile 2023 Ore 13:45

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport -via Giovan Pietro -Avenza di Carrara(MS)

ASD Apuania Carrara Tennistavolo A.S.D. Tennistavolo Norbello 4 0

DIVARIO EVIDENTE

Nella città del marmo il presidente Carrucciu arriva senza l’argentino Gaston Alto e il tecnico Sergei Mokropolov. In compenso ci sono il lusitano Diogo Carvalho, lo spagnolo Javier Benito Rodriguez e l’immancabile Marco Antonio Cappuccio.

Gasati per il recente successo in Supercoppa i padroni di casa vanno dritti per la loro strada: il croato Tomislav Pucar non fa entrare in partita Benito; Mihai Bobocica soffre inizialmente Cappuccio che riesce ad aggiudicarsi il secondo parziale prima di cedere alla distanza. Quelli che danno maggior spettacolo sono i migliori delle rispettive formazioni: l’altro croato Andrej Gacina parte in quarta e domina nei primi due set su Carvalho, poi l’iberico si risveglia e pareggia i conti, prima di subire l’attacco decisivo dell’avversario alla bella.

Tutto si chiude con il derby italiano tra Andrea Puppo e Cappuccio con il ligure che si impone per 3-1.

“Come ben si sa – commenta nel post gara Marco Antonio – andare ad affrontare Carrara, l’unica squadra del campionato ad aver vinto tutte le partite, è sempre difficile. Per fortuna, ai fini della classifica, questa partita era ininfluente e anche questo ci ha condizionati un minimo.

Siamo pronti ad affrontare i play off con tutto l’organico e lo spirito di squadra che ci contraddistingue. Sappiamo che anche la corazzata Messina è molto forte e in più andare fuori casa e dover necessariamente vincere un match secco per guadagnarsi la finale è da considerare un’impresa. Però sono sicuro che noi abbiamo le potenzialità e le qualità per poterci riuscire. Appuntamento al 14 Aprile”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di ritorno Domenica 2 aprile 2023 Ore 15:00

Sede di Gioco Palestra Le Badie- via Righi- Prato (PO)

CIATT Prato A.S.D. Tennistavolo Norbello 4 1

LE EX NIKO E CHIARA NON FANNO SCONTI

In quello che doveva essere il match decisivo per l’accesso ai play off la squadra ospite si presenta priva delle sue tre atlete migliori: Yana Noskova, Magdalena Sylvia Sikorska e Alina Georgiana Zaharia. Grazie alla disponibilità di Krisztina Nagy ed Eleonora Trudu, si può costituire un terzetto tutto italiano completato ovviamente da Veronica Mosconi. Ed è proprio la pongista del Novarese a regalare l’unico punto giallo blu con una prova encomiabile nei confronti di Nikoleta Stefanova. La sfida prosegue senza alcun altro sussulto: Ioana Corburean è superiore a Trudu, Tan Wenling concede appena sette punti a Nagy. A Veronica non riesce il doppio colpaccio da infliggere alle ex regine giallo blu: in questo caso si deve arrendere in tre parziali alla romana Chiara Colantoni. Infine Stefanova si riscatta senza problemi su Nagy.

“Ci tengo a dare una nota di merito a Veronica Mosconi – afferma il tecnico Domenico Colucci -che conferma il suo stato di forma crescente portando a casa una bellissima vittoria contro Nikoleta Stefanova. In conclusione della stagione sono sicuro che saremmo stati molto competitivi se fossimo riusciti, almeno qualche volta, nella fase finale della regular season, a schierare la formazione al completo con due straniere e Veronica Mosconi. Questo ci è costato l’esclusione dai play off e ce ne stiamo facendo una ragione. Per la prossima bisognerà fare più attenzione agli accordi precampionato che si stilano con le giocatrici, nell’ottenere la priorità al campionato italiano rispetto agli altri che disputano. Così si evitano situazioni spiacevoli come quella che si è venuta a creare anche a Prato e che non giovano a nessuno”.

Campionato Serie D1 Maschile – Girone “A” Regionale

Recupero sesta giornata di ritorno Domenica 2 aprile 2023 Ore 11:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD TT Santa Tecla Nulvi B 6 0

PROMOZIONE CON DEDICA AD ANTONELLO!

Tutto viene facilitato dalla compagine ospite che schiera tre bambine. E così Maurizio Muzzu, Peppe Mele e Roberto Bosu possono stappare lo spumante con una giornata d’anticipo dopo un campionato partito in maniera impeccabile, disturbato un pochino da alcune asperità incontrate nel girone di ritorno che stava per comprometterne il primato. La promessa fatta subito dopo la scomparsa dell’amico giocatore Antonello Ledda, alla prima giornata di campionato, è stata mantenuta. Ma nel suo ricordo si andrà avanti anche nelle future stagioni.

