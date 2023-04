SLALOM DI LOCERI, DOMANI 30 APRILE SI ALZA IL SIPARIO DELLA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO SLALOM.

IN GARA A LOCERI 63 PILOTI PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA PER LA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO SLALOM

Loceri 29.04-23 -Tornano ad accendersi, dopo la lunga sosta invernale, i motori del Campionato Italiano Slalom. E ritornano sulle strade della Sardegna sportiva che in questo fine settimana, vestirà il tricolore in occasione della sesta edizione dello Slalom di Loceri, seconda tappa della massima serie della specialità automobilistica organizzata dalla Scuderia Ogliastra Racing in collaborazione con la Regione Sardegna, il Comune di Loceri e Arbus ProMotors. Sessantatré i piloti attesi che, domani, domenica 30 aprile, si sfideranno nella competizione sarda che per il secondo anno consecutivo vedrà sollevare il sipario per il Campionato Italiano Slalom. Con il numero uno sulle fiancate della sua Radical SR4 Suzuki il campano Salvatore Venanzio, attuale leader della classifica, dietro di lui il siciliano Michele Puglisi, Campione Italiano Slalom in carica e vincitore dell’ultima edizione della competizione sarda in gara su una Radical SR4 Suzuki con il numero tre. Nell’elenco iscritti, anche il campano Luigi Vinaccia al volante di una Osella PA 9/90 Honda e il campano King Dragon su Mini Cooper S. Ha assicurato la sua presenza in Gruppo E2 SC anche il giovane Domenico De Gregorio, quinto nella classifica tricolore dietro a Michele Puglisi, su Radical SR4 Suzuki. A dar loro battaglia ci penseranno i piloti locali, tra loro Francesco Marrone su Osella PA9 AR, vincitore della 1^ edizione della gara che corre sulle verdi colline ogliastrine. Tutti allo start desiderosi di ben figurare sulla scena nazionale: lo spettacolo è garantito

Il programma dello Slalom di Loceri prevede, oggi sabato 29 aprile, le verifiche tecniche delle vetture, in programma dalle ore 16 alle ore 20 nella zona artigianale del paese. Domenica 30 aprile, la parola passerà definitivamente ai motori con la ricognizione ufficiale del percorso di gara a partire dalle ore 9.30 cui seguirà il via della prima delle tre manche: tre passaggi per il gradino più alto del podio, tre passaggi per stabilire chi sarà il primo vincitore della competizione che, in Sardegna, vedrà alzarsi il sipario sullo spettacolo del Campionato Italiano Slalom 2023. A rendere la due giorni di gara speciale e a fare dello Slalom di Loceri una vera e propria festa dei motori aperta a tutti, contribuirà la manifestazione enogastronomica “Loceri con Gusto – edizione Slalom” che, fino alla cerimonia di premiazione prevista per le ore 17.30, farà da sfondo alla due giorni di slalom tricolore.

