Sassari: la Sanità pubblica incontra gli allevatori dei bovini da carne. La Tavola rotonda

Sassari, 27 aprile 2023 – Percorsi di crescita qualitativa e quantitativa volti a far crescere la filiera bovina e, più in generale, il settore della zootecnia; maggiore collaborazione e confronto con le istituzioni, formazione sul campo :

Tutti gli allevatori avranno in questo modo un riferimento per le esigenze delle aziende a garanzia della qualità dei prodotti, del benessere animale, dei lavoratori; e, soprattutto, a tutela del consumatore”.

Ci proponiamo come partner istituzionale per sostenere lo sviluppo della filiera bovina, anche nell’ottica della crescita del settore socioeconomico del Nord Sardegna”,

per dare nuova spinta al lavoro libero professionale dei veterinari e allo stesso tempo creare figure in grado di supportare fattivamente le aziende.

Un settore importante quello della zootecnia che la Asl di Sassari ha messo al centro del convegno “La Sanità pubblica incontra gli allevatori dei bovini da carne: criticità e prospettive”, svoltosi questa mattina nella Sala Convegni della Promocamera di Sassari, a cui seguiranno ulteriori tavole rotonde che interesseranno anche il settore ovino e suinicolo.

“Dei Workshop per accompagnare gli allevatori, e i professionisti, nella crescita aziendale e professionale perché come Asl riteniamo che sviluppare questo settore significhi accrescere l’ economia del nostro territorio sfruttando qualità dei pascoli, animali, e delle aziende tra le più elevate al mondo”, ha concluso il Dg Sensi.

“Con l’incontro odierno abbiamo voluto fare il punto sulla filiera del bovino da carne in Sardegna, un settore importante, che sta subendo profonde trasformazioni per venire incontro alle esigenze della sostenibilità degli allevamenti e all’impatto ambientale che questi possono avere sul nostro ambiente, in un processo maggiormente orientato verso la salute della popolazione umana.

Tracciabilità, rintracciabilità, certificazione del rischio degli allevamenti e sostenibilità ambientale dell’allevamento bovino sono i punti strategici sul quale puntare per far crescere ulteriormente il settore.

Dall’incontro odierno e’ emerso come l’allevamento del bestiame sia compatibile con le tematiche ambientali e come siano state introdotte normative, controlli ufficiali e pratiche di allevamento, orientati:

al rispetto del benessere e della salute animale; della necessità di contrastare l’abuso, non controllato, dei farmaci; della sostenibilità ambientale secondo l’approccio One Health che mette insieme Uomo-Ambiente-Animale in un sistema integrato”,

ha detto Francesco Sgarangella, direttore del Dipartimento di prevenzione veterinaria del Nord Sardegna, che evidenzia come dal mondo delle associazioni di categoria

“sia arrivata una netta contrarietà all’introduzione dei prodotti di laboratorio, come la così detta carne sintetica”.

“L’Università, ha detto il Rettore Gavino Mariotti, da un punto vista della ricerca vuole essere presente nel sistema per portare il proprio contributo e migliorare, insieme, il settore”.

“Dal confronto nascono le idee ed e’ per questo che invito gli allevatori a portare la stessa caparbietà che dimostrate quotidianamente andando in campagna, nei tavoli politici, per dare evidenza pubblica alle criticità del settore e alle proposte che arrivano da voi”, ha detto Piero Maieli presidente della commissione regionale delle Attività produttive, che ha sin da subito sposato appieno la proposta lanciata dalla Asl di Sassari sul master di II livello “che potrebbe rendere nuovamente appetibile la libero professione dei veterinari che, con la nuova formazione, potrebbero realmente sostenere le aziende in un processo di sviluppo”.