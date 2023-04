“Roma in Piccolo” al Teatro Le Fontanacce di Rocca Priora

Domenica 30 aprile, alle ore 17.30, al Teatro Comunale Le Fontanacce di Rocca Priora, in provincia di Roma, Direzione artistica di Luciana Frazzetto e Massimo Milazzo, andrà in scena lo spettacolo della stagione 2023 “Roma in Piccolo” con Sandro Scapicchio, scritto e diretto da Pino Ammendola.

Roma in Piccolo – sinossi

Con questo recital di parole e musica, attraverso una carrellata di emozioni, assieme ad una affascinante miscela di sue composizioni e di brani classici, Sandro Scapicchio desidera rendere omaggio a Roma.

Ispirandosi ad episodi autobiografici, mette, dunque, in scena il suo personalissimo rapporto con questa città. Il cantautore romano ci restituisce, attraverso una visuale intima, un po’ della magia della Città Eterna e ci racconta, attraverso le parole di Pino Ammendola, come sotto l’apparente cinismo dei romani, ci sia una straordinaria tenerezza, un “core mollicone” che spesso solo le canzoni riescono a far trasparire, così che ogni composizione, originale e non, si trasformi essa stessa in un racconto d’amore.

Convenzione con il Sistema Bibliotecario Castelli Romani per i titolari della tessera Biblio+.

Informazioni

Teatro Comunale Le Fontanacce – Piazzale Zanardelli (Belvedere) Rocca Priora

Biglietto unico: 15 euro

Biglietto Biblio+: 12 euro

Ridotto fino a 14 anni: 8 euro

Per info e prenotazioni: Tel. 3489294368 teatrolefontanacce@libero.it