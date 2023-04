Rogliano, la Tenuta Bocchineri all’interno del Sistema Museale Nazionale

La Regione Calabria, con D.D. n. 4638 del 31/03/2023 ha riconosciuto la qualità di interesse regionale al Piccolo museo della civilità contadina – Tenuta Bocchineri.

Con detto riconoscimento il Piccolo Museo entra di diritto all’interno del Sistema Museale Nazionale

Tenuta Bocchineri. Al riguardo la Regione Calabria evidenzia che, «l’accreditamento rappresenta un’opportunità; questo in termini differenti. Ovvero, potenziamento della fruizione del patrimonio culturale nel suo complesso; soprattutto dei musei più piccoli e meno noti; garanzia della qualità dei servizi erogati, identificata in apposito marchio; esprime il possesso dei livelli uniformi di qualità (LUQV) per tutti i luoghi della cultura della rete; promozione del patrimonio culturale, anche attraverso campagne di comunicazione della Regione Calabria; valorizzazione dell’identità del Museo come istituto autonomo operante sul territorio; crescita della reputazione e maggiore visibilità presso gli amministratori locali e le comunità di riferimento; generazione di economie di scala; inclusa la prestazione condivisa di servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema; ed infine, attrazione di sponsorizzazioni e donazioni».

Caratterizzazione del museo

Si rammenta che il Piccolo Museo della Civiltà Contadina- Tenuta Bocchineri è un Museo diffuso caratterizzato da ambienti chiusi. (Si tratta di tre ambienti, allestiti in due casette). Tuttavia, ci sono anche spazi all’aperto dove sono presenti utensili/attrezzi di maggiori dimensioni. «Il Piccolo Museo ha partecipato ad eventi nazionali e regionali “Musei aperti”; l’ultimo dei quali si è verificato in coincidenza con la chiusura del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”; quest’ultimo realizzato con L’Istituto Superiore Marconi-Guarasci di Rogliano». Così commenta il dottor Carmine Altomare, ovvero il titolare della Tenuta.

Il Museo conta oltre 300 reperti, frutto soprattutto di donazioni effettuate da privati cittadini, che i proprietari della Tenuta ringraziano sentitamente. Diversi oggetti appartenevano alla famiglia Altomare; ovvero l’ attuale proprietaria della Tenuta Bocchineri, che è un parco storico naturalistico esteso per circa 3 ettari. All’interno del parco sono presenti n.16 punti di interesse turistico.

