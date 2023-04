Arturo approda ad Alghero

La compagnia Nardinocchi/Matcovich allo SpazioT con “Arturo”, vincitore del Premio Scenario nel 2020 e prodotto da Florian Metateatro si esibirà domenica 30 aprile alle ore 19; unica data ad Alghero

In collaborazione con Sardegna Teatro, dopo Nuoro e Paulilatino la compagnia teatrale , composta dai registi e drammaturghi Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, arriva ad Alghero. Domenica 30 Aprile alle ore 19 lo SpazioT ospita “Arturo” – vincitore del Premio Scenario nel 2020 – nei nuovi locali in via Kennedy 107A.

Ritornano così le domeniche teatrali dello SpazioT e lo fanno con quello che gli stessi autori e attori non definiscono uno spettacolo, bensì un accadimento, un incontro. Una drammaturgia contemporanea, originale e inedita, per << Un teatro che vuole essere accadimento e non spettacolo; dove non ci sia finzione e si vada oltre la rappresentazione; dove ci sia una drammaturgia frammentata e non del tutto definita; dove gli spettatori interagiscano e facciano parte di ciò che accade; un teatro di comunità, che non vuole stupire e sorprendere, bensì stare nelle cose, nelle emozioni, in un pensiero che possa poi continuare a generare delle domande nella testa di chi partecipa >>.

“Arturo” è la forma della memoria e del dolore per la perdita del proprio padre dei protagonisti in cui i racconti, i giochi, le date, gli aneddoti, le parole si sono trasformati in pezzi, per la precisione dodici, di un grande puzzle. “Arturo” prova a trasformare il dolore in atto creativo, con l’intento di rendere una memoria privata collettiva e universale. Un gioco a cui gli spettatori non solo assistono come testimoni, ma al quale sono invitati a partecipare attivamente. “Arturo” ha una struttura che cambia a ogni replica, dalle “infinite” combinazioni: l’ordine delle scene è sempre differente.

Qual è il rapporto con i padri e cosa resta (resterà) alla loro scomparsa? Questa la domanda “guida” che conduce lo spettatore con leggerezza e sobrietà in una esperienza adatta a un pubblico adulto e di ragazzi e ragazze.

Dopo aver attraversato l’Italia, ospite di alcuni tra i più importanti festival e teatri nazionali “Arturo” sbarca ad Alghero per una sola data. I posti del “T” sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Per ricevere informazioni scrivere a infospaziot@gmail.com o chiamare il numero dello SpazioT+39 333.2490855.

