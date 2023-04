Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada, Montalbo. Domani a Loculi incontro con delegazione biosfera di El Salvador. Presente l’Assessore dell’Ambiente Porcu

Bitti, 26 aprile 2023 – Il coordinatore della Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo, Giuseppe Ciccolini, ha, dunque, convocato gli Organismi di governance e i Sindaci della Riserva per domani, giovedì 27 aprile alle ore 10 (presso Sa Domo ‘e Sas Artes di Loculi, in via Maroncelli 6), in occasione della visita della delegazione di amministratori della Riserva della Biosfera Apaneca–Ilamatepec (El Salvador).

advertisement

Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada, Montalbo. Domani a Loculi incontro con delegazione biosfera di El Salvador

La Riserva della Biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo, infatti, è partner del progetto Prenades, un programma di cooperazione internazionale che prevede azioni di scambio con la Riserva di El Salvador, e che è destinatario di un finanziamento da parte dell’Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo (AICS).

La Città Metropolitana di Cagliari riveste invece il ruolo di capofila, mentre sono partner del progetto il Centro Studi di politica internazionale (Cespi) e la Fondazione Soleterre.

Per soddisfare una delle azioni del piano di cooperazione, lo scorso novembre è stata ospitata nel paese centro americano una delegazione proveniente dalla nostra Biosfera e composta dalla sindaca di Lodè Antonella Canu e dalla sua assessora comunale del Turismo, Loredana Calvisi.

Dallo scorso 22 aprile e fino al mattino del 28 una delegazione della Biosfera di El Salvador è ospite nella MaB di Tepilora, Rio Posada, Montalbo dove sta partecipando a numerosi incontri con operatori del settore turistico, agroalimentare, artigianale e con associazioni e istituzioni locali.

Marco Porcu, assessore della Difesa dell’Ambiente, rappresenta la Regione nell’appuntamento di domani

A rappresentare la Regione Sardegna nell’appuntamento di domani sarà l’assessore della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu. Si partirà quindi con i saluti istituzionali del sindaco di Loculi, Alessandro Luche, e l’introduzione ai lavori di Giuseppe Ciccolini. Illustreranno quindi il progetto Prenades la responsabile dell’accordo, Carla Cherchi, Pierluigi Murru della Città Metropolitana di Cagliari e Dario Conato del Cespi.

La presentazione della Riserva della Biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo sarà invece curata dalla direttrice del Parco naturale regionale di Tepilora, Marianna Mossa, mentre la presentazione della Riserva della Biosfera “Apaneca – Ilamatepec” sarà seguita dalla sua presidente e sindaca di Salcoatitan, Blanca de Sosa.

La delegazione di El Salvador

Fanno, inoltre, parte del gruppo presente in questi giorni nell’unica Riserva della Biosfera della Sardegna e una delle venti d’Italia:

Carolina Aviles (Rappresentante Ministero dell’Ambiente); Blanca de Sosa (Sindaca di Salcoatitan e Presidente del Comitato); Dario Vielman (Sindaco Apaneca); Oliverio Zepeda (Sindaco Atiquizaya); Wilian Monzón (Rappresentante AAP); José Francisco Zaldana (Consigliere del Comitato); Rubén Delgado (Tecnico ambientale del Comune di Coatepeque); Luis Menendez (Tecnico ambientale del Comune di Armenia).