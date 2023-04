Orangle Records presenta Werdn feat. Bipolar “STORIA STUPIDA”

La giovane promessa pubblica su tutte le piattaforme digitali un nuovo inedito che miscela influenze elettro dance e pop punk che racconta un indissolubile rapporto sentimentale nato tra i banchi di scuola

WERDN presenta, su tutte le piattaforme da venerdì 28 aprile, “STORIA STUPIDA”, il nuovo singolo della giovane promessa del panorama musicale, pubblicato e distribuito da Orangle Records.

A circa un mese di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo brano, “Tipa Spagnola”, l’eclettico artista torna con un nuovo inedito featuring Bipolar. Il terzo singolo estratto che anticipa il prossimo EP di WERDN, previsto in uscita il 19 maggio 2023.

“STORIA STUPIDA” descrive un indissolubile rapporto sentimentale, tra due ragazzi, nato in mezzo ai banchi di scuola. Un racconto capace di riportare l’ascoltatore indietro nel tempo, nel periodo della vita in cui, i problemi che sembravano insormontabili, rivisti a distanza di tempo, appaiono come piccole difficoltà a cui si guarda con nostalgia.

Su una coinvolgente produzione che miscela sapientemente un sound elettro dance con influenze pop punk, firmata dal producer Sbale, Werdn e Bipolar si alternano, con la loro poetica urban, trovando la perfetta cornice nell’atmosfera dal sapore agrodolce della base.

“STORIA STUPIDA” è, così, un quadro che ripercorre alcuni significativi momenti dell’adolescenza dei due artisti. Un ritratto che lascia emergere il valore delle relazioni sentimentali e che trasmette la sensazione di spensieratezza e, al contempo, il trasporto con cui vengono vissuti i piccoli drammi che contraddistinguono un’età in cui l’intensità delle emozioni domina completamente la nostra esistenza.

Mix e master del brano sono a cura di Sbale, mentre l’artwork è stato realizzato da Alessandro Bianchi.