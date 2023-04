Nuoro, eventi dal 26 al 30 aprile per Sa die de sa Sardigna

Mercoledì 26 (data in cui ricorrono i 155 anni dalla sommossa), a partire dalle 10.30 in piazza San Giovanni saranno proposte letture sui moti di Su Connottu dell’attore Gianluca Medas e degli studenti nuoresi; a cura, inoltre, dell’associazione Paschedda Selis Zau e degli istituti scolastici superiori di Nuoro.

La giornata proseguirà in piazza Sebastiano Satta, dove alle 19 andrà in scena l’opera teatrale “Su Connottu” dello scrittore nuorese Romano Ruiu; con la compagnia teatrale Il Crogiuolo e i canti del coro di Nuoro diretto da Francesco Mele.

Venerdì 28, alle 16 in piazzetta Paskedda Zau e piazza San Giovanni, è in programma Cantos e ballos pro Paskedda, a cura del Presidio turistico nuorese; con la partecipazione del coro “Su Nugoresu” diretto da Michele Turnu, del gruppo folk “Ortobene” e, infine, del tenore “Goine”.

Sabato 29, alle 17, nella sala consiliare del Comune, sarà proposto il “Processo a Paschedda Zau” di Gianluca Medas, a cura dell’associazione Figli d’arte Medas, con la collaborazione di Sardegna Teatro, ordine degli avvocati di Nuoro e fondazione Teatro lirico di Cagliari.

Alle 19 in piazza Italia, spazio alla riflessione e al dialogo con il dibattito moderato dal giornalista Salvatore Cubeddu “Torramus a su connottu?” – Indagare la tradizione e analizzarne i cambiamenti e le innovazioni, a cui interverranno cultori della storia e della memoria locale.

La serata sarà arricchita dai balli, i canti e i suoni della tradizione nuorese con la corale femminile “Priamo Gallisay” diretta da Maria Bonaria Monne, i Cantori di Via Majore diretti da Alessandro Catte, il coro “Ortobene” diretto da Giampriamo Incollu, il gruppo folk “Santu Predu” e il tenore Sotziu nugoresu. Seguiranno balli in piazza accompagnati dall’organetto di Carlo Boeddu.

Gran finale il 30 aprile alle 20.30 in piazza Italia, che ospiterà il concerto del cantautore Piero Marras.

«In pochi giorni – dichiara il sindaco Andrea Soddu – abbiamo messo in piedi un articolato cartellone di iniziative per ricordare un drammatico evento che ha segnato la storia e la vita della nostra città.

Anche se nell’immediato non hanno sortito i risultati sperati dai nostri concittadini insorti, i moti di Su Connottu ci hanno lasciato un prezioso insegnamento:

non subire passivamente le decisioni prese dall’alto e protestare quando queste non prendono in considerazione le condizioni sociali ed economiche dei territori in cui produrranno i loro effetti.

Auguro buona Sa die de sa Sardigna a tutti i sardi».