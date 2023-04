More Touching /mor-tà-tci/

Dal 13 al 16 aprile Teatrosophia è lieta di ospitare nuovamente la compagnia di improvvisazione teatrale ROMA IMPROV con un nuovo, divertente e sorprendente format nel quale anche la musica sarà improvvisata e durante il quale prenderà vita l’interazione tra spettacolo e pubblico in sala.

Tutto è sempre più veloce: i nostri spostamenti, il nostro modo di informarci, il nostro modo di comunicare. Questa velocità fagocita ogni cosa anche la capacità di stare, respirare, ed entrare, con lentezza, in contatto con una modalità more touching che ci permetta di fare esperienza dei nostri sentimenti più profondi e di conseguenza più radicati nel mondo.

Seguendo le orme di Gabriel Garcia Marquez in Cent’anni di solitudine attraverso il villaggio di Macondo, la compagnia Roma Improv vi farà entrare, lentamente, nella vita di un piccolo paese senza tempo per respirarne i ritmi, i colori, le relazioni e un legame particolare con chi quel paese l’ha lasciato per sempre. Un mondo poetico dove la magia dell’inaspettato può fondersi con la realtà.

Tutto questo attraverso gli strumenti unici dell’improvvisazione teatrale, che daranno modo al pubblico di interagire con lo spettacolo stesso, contribuendo a creare una magia che non sarà relegata al palcoscenico, ma che abiterà anche la platea attraverso uno scambio continuo di energie e suggestioni, per costruire insieme e sul momento, il copione di una storia che ancora deve essere scritta.

Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia

Info:

MORE TOUCHING

Orari spettacolo:

da Giovedì 13 a Sabato 16 ore 21 – Domenica ore 18,00

TEATROSOPHIA

Via della Vetrina, 7 – Roma – 00186

Biglietti:

Intero: Euro 14,00+4,00 per tessera associativa

Ridotto: Euro 11,00+4,00 per tessera associativa

PRENOTAZIONI:

https://www.teatrosophia.it/index.php/biglietteria

info@teatrosophia.com

0668801089- 353 3925682

