L’Esercito a ORIENTASARDEGNA 2023

L’Esercito partecipa alla fiera dell’orientamento scolastico, universitario e professionale ORIENTASARDEGNA 2023

Cagliari, 18 aprile 2023. L’Esercito Italiano parteciperà alla XI edizione della manifestazione sull’orientamento scolastico, universitario e professionale denominata “ORIESTASARDEGNA 2023”, che si svolgerà a Cagliari presso il Pad. I della Fiera Internazionale della Sardegna dal 18 al 20 aprile 2023.

Nell’ambito delle tre giornate dedicate all’orientamento, la Forza Armata a Cagliari sarà rappresentata da un Info -Team del 151° Reggimento Fanteria “SASSARI”. Sarà coordinato da personale qualificato del Comando Militare Esercito Sardegna. Illustrerà ai numerosi giovani interessati, oltre le diverse opportunità formative/professionali offerte dall’Esercito, le varie fasi concorsuali previste per gli aspiranti militari. In particolare quello per l’accesso alla Scuola Sottufficiali, per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) – 2° Blocco e per le Scuole Militari, concorsi al momento in atto.

Per l’occasione, ha allestito un’area espositiva esterna a connotazione operativa con l’esposizione di un Veicolo Tattico Leggero Multiruolo VTLM – “LINCE”, impiegato dalla Forza Armata sul territorio nazionale e in operazioni all’estero.

Nello stand informativo/promozionale, sarà inoltre allestito un apposito corner promozionale dedicato alla Rivista Militare dell’Esercito. Ovvero il periodico della Forza Armata annoverato tra i più antichi in Italia ancora in stampa.

