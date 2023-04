Italia dei Diritti, al parco degli Acquedotti gli animali stanno morendo

Italia dei Diritti denuncia, al parco degli Acquedotti gli animali stanno morendo



. Come segnalato dal responsabile per il V Municipio di Roma e consigliere ombra per il movimento Italia dei Diritti Giancarlo Villani il laghetto del parco degli Acquedotti si sta prosciugando provocando la morte degli animali che lo abitano, serve un intervento urgente per la risoluzione del problema



Roma 06 aprile 2023: Il parco degli Acquedotti è sicuramente uno dei siti più belli della Capitale e la sua cura e manutenzione è importante per dare a chi lo frequenta un ambiente pulito e godibile tra il verde e le rovine di epoca romana. Il movimento Italia dei Diritti attraverso il responsabile per il V Municipio di Roma Giancarlo Villani segnala però una situazione che sfiora il drammatico all’interno del parco stesso:” La situazione che segnalo è vergognosa – ci dice Villani – il laghetto che si trova all’interno del meraviglioso parco degli Acquedotti si sta completamente prosciugando con la conseguenza che gli animali che vivono all’interno come pesci, rane e tartarughe stanno perdendo la vita.

Il laghetto fu progettato per abbellire quell’area del parco e per creare un habitat naturale per alcune specie di animali; quindi speriamo, soprattutto per loro; conclude Villani; di smuovere qualche coscienza affinché chi di dovere si interessi del problema e lo risolva”. Carlo Spinelli segretario provinciale romano del movimento e responsabile per la politica interna interviene sulla segnalazione di Giancarlo Villani. “Ancora una volta ci troviamo a criticare l’opera dell’amministrazione capitolina. Sta infatti lasciando morire gli animali che abitano il laghetto del parco degli Acquedotti. Come l’ottimo Giancarlo Villani ha segnalato, il laghetto si sta prosciugando e gli animali che vi abitano stanno morendo lentamente senza che nessuno si preoccupi di questa situazione.

Un periodo di grande siccità, prendere provvedimenti

E’ vero; continua Spinelli; che stiamo vivendo un periodo di grande siccità ma questo non toglie che si potrebbe trovare una soluzione per salvare la vita di questi piccoli innocenti. Esseri viventi che si trovano nelle acque del laghetto, magari trovando loro una sistemazione alternativa; provvisoria fino a quando il piccolo specchio d’acqua presente all’interno del parco torni ad essere ospitale e sicuro. Ci rivolgiamo alle coscienze degli amministratori capitolini; conclude Spinelli; affinché vengano presi provvedimenti in merito e si risolva questo problema che sta causando la morte degli animali oltre che dare un senso di degrado in uno dei luoghi più belli del bel Paese”.