FAI | Sabato 15 e domenica 16 aprile torna la festa della laguna alle Saline Conti Vecchi, Assemini

La Festa della Laguna offrirà ai visitatori la grande opportunità di conoscere flora, fauna e l’ecosistema ospitato dalla salina

Nel 2023 torna la Festa della Laguna alle Saline Conti Vecchi di Assemini (CA). Il Bene è affidato in concessione alla Ing. Luigi Conti Vecchi e valorizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dal 2017. La seconda edizione dell’evento si svolgerà sabato 15, dalle ore 10 alle 21, e domenica 16 aprile, dalle ore 10 alle 18. Grazie alla collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università di Cagliari e Forestas, offrirà ai visitatori un’opportunità unica per conoscere la flora e fauna delle zone umide e il prezioso ecosistema ospitato nella salina. Oltre alle visite guidate in trenino alla scoperta del Bene e del suo contesto naturalistico, nel cortile degli edifici storici verranno proposte esposizioni. Ma ci saranno anche attività per bambini e dimostrazioni di artigianato per far vivere una giornata speciale all’insegna di colori di primavera, profumi e divertimento.

Le Saline Conti Vecchi

Le Saline Conti Vecchi sono una delle più importanti ed estese aree umide d’Europa, con un elevato livello di biodiversità, e fanno parte del sito Ramsar dello Stagno di Cagliari. Sono uno dei 53 siti italiani che hanno ottenuto tale qualifica secondo la Convenzione sulle Zone Umide (Ramsar, Iran, 1971). Sono anche classificate Zona di Protezione Speciale (ZPS), Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e IBA Important Bird Area – Aree importanti per gli uccelli. La visita al Bene permette di godere di uno scenario unico e originale.

Con la “Festa della Laguna” il FAI intende promuovere la conoscenza dell’ecosistema lagunare, la sensibilizzazione rispetto alla sua tutela e la valorizzazione della Laguna di Santa Gilla e della sua ricca biodiversità. Punta inoltre a favorire occasioni di contatto con la natura, dando la possibilità ad adulti e bambini di godere di momenti educativi e di svago all’aria aperta.

Il programma delle due giornate

Sabato 15 aprile, dalle ore 10 alle 21: