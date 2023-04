Domani Slow Food

Domani, Domenica 2 Aprile, in Piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana, inaugurazione dei Mercati della Terra di Slow Food. Ci sarà buon cibo, prodotti regionali, Laboratori dalle ore 9 alle ore 13.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano): “Tutte le prime Domeniche del mese. Per tutta la Primavera, in Piazza avremo i prodotti Slow Food e i Laboratori del Gusto!”.

Tre gli appuntamenti: Domenica 2 Aprile, Domenica 7 Maggio (a quattro giorni dal Giro D’Italia) , Domenica 4 Giugno.

“Da domani, Domenica 2 Aprile arrivano i Mercati della Terra con Slow Food a Somma Vesuviana, in Piazza Vittorio Emanuele III. Tutte le prime Domeniche del mese, dalle ore 9 alle ore 13, avremo in Piazza Vittorio Emanuele III, il Paniere Vesuviano con i prodotti Slow Food del territorio e il buon cibo, l’agricoltura territoriale. Ben tre appuntamenti Domenica 2 Aprile, nella Domenica delle Palme, il 7 Maggio a soli quattro giorni dal Giro D’Italia ed il 4 Giugno”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

I Mercati della Terra sono una rete internazionale di mercati che lavorano in accordo con i principi di Slow Food. Protagonisti sono i piccoli produttori ed artigiani del cibo. L’obiettivo del progetto “Mercati della Terra” di Slow Food è quello di rendere fruibili i prodotti a filiera corta, di prossimità, stagionali, realizzati nel rispetto dell’ambiente, creare sbocchi di mercato per i produttori di piccola scala, favorire l’incontro tra i produttori e consumatori.

Ma ci saranno i Laboratori del Gusto con giochi per ragazzi e con prodotti del territorio.

“Con i Mercati Slow Food che inizieranno in Piazza Vittorio Emanuele III da domani, Domenica 2 Aprile e che si svolgeranno ogni prima Domenica del Mese, anche alla vigilia del Giro D’Italia – ha continuato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – avremo lo svolgimento dei Laboratori del Gusto, attività per ragazzi, attività per bambini. Una vera cittadella del buon gusto e dello star bene, un luogo di solidarietà e di socializzazione tra gioco, cibo, alimentazione, produzione territoriale”.

“Domenica 2 Aprile porteremo tutte le aziende agricole del Vesuvio – ha annunciato Pierfrancesco Ammendola Responsabile del Paniere Vesuviano di Slow Food – e non solo, a Somma Vesuviana. Saranno tutti prodotti Slow Food per il Paniere Vesuviano. L’invito è ad esserci”.

In conclusione arriva dunque Slow Food a Somma Vesuviana e lo fa anche alla vigilia di tre grandi eventi: Riti della Settimana Santa, Riti della Montagna, Giro D’Italia.

