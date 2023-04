Concerti e collaborazioni con le scuole per l’Orchestra Junior del Conservatorio

Un nutrito calendario di impegni vedrà protagonisti, agli inizi del mese di aprile, i talenti in erba del Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari coi loro docenti. Martedì 4 aprile alle 19.30 all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, in piazza Porrino 1, si terrà l’atteso concerto delle formazioni giovanili del Conservatorio “G.P. da Palestrina”. L’Orchestra Junior è diretta da Pio Salotto, assieme al Coro di Voci Bianche e ai Giovani Cantori guidati da Francesco Marceddu. Saranno accompagnati al pianoforte da Christian Cassinelli. Si esibiranno in un programma che spazia dal repertorio classico al pop alle colonne sonore cinematografiche.

Il giorno dopo, mercoledì 5 aprile, l’Auditorium del Conservatorio di piazza Porrino 1 ospiterà la prima edizione della rassegna “Un palcoscenico per la scuola“. Sarà un’occasione per le scuole per esibirsi in un vero teatro davanti a un pubblico esterno.

La manifestazione (inserita nel programma dell’Open Day del Conservatorio) apre i battenti alle 11.30. Ci sarà infatti un concerto riservato alle scuole di tre formazioni del Conservatorio: l’Orchestra Junior assieme al Coro di Voci Bianche e i Giovani Cantori.