Cagliari: i volontari sfidano i pusher nella piazza dello spaccio. Ancora un’iniziativa di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga in piazza Giovanni XXIII°.

Occorre una certa dose di coraggio andare a combattere il lupo nella sua tana, correndo il rischio di essere azzannati. E di coraggio ne hanno dimostrato tanto le volontarie di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology che nella mattinata di sabato 1° aprile hanno distribuito centinaia di libretti informativi sugli effetti causati dalla marijuana e dalle altre droghe più in uso tra i giovani.

Piazza Giovanni XXIII° da anni è diventata punto di ritrovo per spacciatori e consumatori. Oltre all'”innocente” canna, regolarmente accompagnata dall’immancabile birra, ormai i ragazzi lo fanno pubblicamente e senza problemi, seduti sulle panchine dei giardinetti, non è raro osservare giovani, molto spesso adolescenti, in preda agli effetti di droghe ben più pesanti.

Nonostante il massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e di ingenti risorse finanziarie per reprimere lo spaccio e il consumo di droghe, questo fenomeno non accenna a diminuire, anzi con un messaggio folle e irresponsabile, si sta cercando di rendere legale a scopo ludico, l’uso e la coltivazione della marijuana, sostanza che a detta di esperti e di diretti conoscenti del fenomeno per averlo vissuto sulla loro pelle, è proprio la marijuana l’anticamera delle droghe ben più pesanti. Uno scenario a dir poco allarmante per il quale sarebbero necessarie diffuse campagne di prevenzione e informazione, per arginare la diffusione tra i giovanissimi.

L’arma contro la droga

“L’arma più efficace contro la droga è l’istruzione” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. La scuola è sicuramente il posto più idoneo per promuovere una cultura che bandisca le droghe in ogni sua forma. Senza distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Perché sempre di droga si tratta e qualsiasi droga è sempre dannosa.

Con questa consapevolezza, dopo l’iniziativa di Cagliari, i volontari di Mondo Libero dalla Droga in collaborazione con quelli della Chiesa di Scientology, nelle giornate tra lunedì 3 e mercoledì 5 aprile, proseguiranno la loro crociata di lotta allo spaccio e distribuiranno altre centinaia di libretti con La Verità sulla Droga anche a Olbia; La Maddalena e Oristano; invitando i ragazzi ad informarsi sulla Verità sulla Droga e sulle conseguenze causate dalle incaute “sperimentazioni” in età giovanile; e gli adulti a vigilare sui figli per assicurare loro un futuro libero dalla droga.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com

