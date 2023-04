BOH TALENT: a Cagliari il 22 aprile le star della generazione Z per le selezioni del talent di Webboh

“BOH TALENT – BE OUR HERO”

Le star della generazione z

arrivano a cagliari il 22 aprile

sul palco anche le star di TikTok:

Mattia Cerrito, Sofia Crisafulli, Agostino,

Biondo ed Elisa Angius

Sabato 22 aprile alle ore 16 debutta a Cagliari, presso il centro commerciale “La Corte del Sole”, Il “Boh Talent – Be Our Hero“, il talent canoro di Webboh , la community della Gen-Z più importante d’Italia con oltre 2.4 milioni di follower su Instagram e TikTok. Per la prima volta dal vivo nei più prestigiosi shopping center di Italia, giovani cantanti emergenti si sfideranno in un vero e proprio talent show, davanti a una giuria composta da cantanti e creator. Con tre audizioni dal vivo e una votazione online sui canali social, verrà decretata la miglior voce emergente della Generazione Z italiana.

In ogni tappa otto cantanti saliranno sul palco per dimostrare il loro talento canoro. A Cagliari, a giudicarli, ci saranno alcuni dei creator più amati dagli adolescenti come Sofia Crisafulli con il fidanzato Agostino, il cagliaritano Mattia Cerrito (ora virale su TikTok con il meme “Ma chi te l’ha detto”) e il cantante Biondo. Sul palco anche il conduttore Andrea Prada e l’ex collegiale, anche lei cagliaritana, Elisa Angius. Sarà un pomeriggio di musica e divertimento quello a “La Corte del Sole” di Cagliari, dove verrà dato spazio al talento. L’ingresso all’evento è gratuito.

Come partecipare alle audizioni

Per partecipare come concorrenti alla selezione dal vivo di Cagliari bisogna avere meno di 24 anni. Mandare una mail a talent@webboh.it , scrivendo: nome, cognome, età, città di provenienza e allegando o linkando un video TikTok di massimo 120 secondi di una cover o di un inedito.

Per partecipare alla selezione online bisogna avere meno di 24 anni. Partecipare alla challenge “Boh Talent” su TikTok: basterà pubblicare il video di una cover o di un inedito inserendo nella descrizione l’hashtag #bohtalent e taggando il profilo ufficiale di Webboh ( @webboh.it ).