Lo spettacolo “Sulle note della lirica”

Mancano pochi giorni allo spettacolo

La lirica diventa, quindi, l’ingrediente principale in un percorso tra pezzi della storia classica e la loro evoluzione moderna, arricchita dall’intervento di varie discipline artistiche.

Se trovi il canto lirico un’arte un pò datata, questo spettacolo potrà farti ricredere! Arie, canzoni, balletti e performance con un unico denominatore comune: l’ARTE.

“Sulle note della lirica”, uno spettacolo la cui regia e coreografia sarà affidata a Claudio e Paolo Ladisa, registi, coreografi e artisti con esperienza internazionale in teatro e televisione, conosciuti per il loro linguaggio innovativo e versatile, contamineranno le performance degli interpreti lirici con coreografie ed evoluzioni artistiche non

convenzionali.

Dove e quando

Associazione Culturale Lorenzo Perosi di Selargius / Cagliari

Presenta

SULLE NOTE DELLA LIRICA

Regia e coreografia Claudio e Paolo Ladisa

Quando: SABATO 15 APRILE 2023 ore 20.30

Dove: TEATRO SI E BOI SELARGIOS /CAGLIARI

Claudio e Paolo Ladisa

Artisti e coreografi capaci di spaziare dal balletto al circo contemporaneo, Claudio e Paolo Ladisa, nella loro contaminazione di arti influenzano, dunque, le performance e gli spettacoli che portano in scena in un’esplosione innovativa di acrobazie e danza aerea.

