Amazon Music è main sponsor del Red Valley Festival 2023

14 Aprile 2023: Amazon Music collabora per la prima volta con il Red Valley Festival come main sponsor. Il Festival è il più grande evento musicale dell’estate, che si terrà dal 12 al 15 agosto 2023 presso l’Olbia Arena in Sardegna.

Il Red Valley Festival, giunto alla sua settima edizione, proporrà quattro serate con gli artisti nazionali e internazionali del momento sul grande palco dell’Olbia Arena. Una location suggestiva e immersa nella natura, a pochi chilometri dalle splendide spiagge della Costa Smeralda.

Amazon Music sarà il main sponsor del festival che diviene così Red Valley Festival powered by Amazon Music. Offrirà la possibilità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente. Interviste, live performance e contenuti esclusivi del Red Valley Festival 2023 saranno inoltre trasmessi in diretta sul canale Twitch di Amazon Music Italia.

Gli appuntamenti

Il Red Valley Festival 2023 ospiterà sull’iconico Volcano Stage, un’imponente struttura animata da straordinari effetti speciali e schermi ledwall di ultima generazione, alcuni tra i nomi più importanti della musica italiana e internazionale. La prima serata vedrà esibirsi come protagonista Lazza. Il rapper milanese che ha conquistato il pubblico e la critica con il suo ultimo album Sirio, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti e tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Cenere”. Durante la stessa data è atteso sul palco anche Guè, il Golden Boy del rap italiano. Egli presenterà tutti i suoi più grandi successi e il nuovo album Madreperla.

Il secondo appuntamento vedrà il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari: la pop band italiana più amata dal pubblico, già protagonista al Red Valley Festival 2022, presenterà dal vivo le canzoni dell’ultimo album Fake News e tutti i loro più grandi successi.

Sfera Ebbasta, il re della trap italiana che ha dominato le classifiche con i suoi album Rockstar e Famoso, si esibirà durante la terza serata della manifestazione insieme agli attesissimi Black Eyed Peas. Il gruppo hip hop statunitense che ha fatto la storia della musica mondiale con successi planetari come “Where Is The Love?“, “I Gotta Feeling”, “Boom Boom Pow” e “The Time”, torna in Italia con il nuovo album Elevation, che mescola sonorità latine e urban.

Per la giornata finale della kermesse i protagonisti saranno gli Articolo 31. Il leggendario duo hip hop italiano degli anni 90-2000 composto da J-Ax e DJ Jad, che si riunirà per una data esclusiva al Red Valley Festival ripercorrendo tutta la loro carriera di successo.

Infine, sullo stesso palco salirà anche Paul Kalkbrenner. Il dj e produttore tedesco che negli ultimi vent’anni ha rivoluzionato la scena techno mondiale con i suoi live set mozzafiato. Ascolteremo le sue hit come “Sky and Sand”, “Feed Your Head” e “No Goodbye”, porterà al Red Valley la sua musica ipnotica ed emozionante. Durante le quattro serate inoltre si alterneranno anche diversi support artists di grande rilievo, tra cui Tananai, Geolier, Alok, Emis Killa, Mara Sattei e molti altri.

A loro si uniranno molti altri artisti da scoprire sul sito ufficiale del festival: www.redvalleyfestival.com. Red Valley ed Amazon Music coinvolgeranno i follower dei loro canali social in una serie di attività esclusive. I followers potranno partecipare a social casting per vincere esperienze uniche e conoscere i loro artisti preferiti.

Roberto Piola, Head of Music Industry di Amazon Music Italia:

«Siamo entusiasti di collaborare con il Red Valley Festival e di portare la nostra musica e la nostra passione ai nostri clienti in Italia e nel mondo. Il Red Valley Festival è una manifestazione di altissimo livello che rappresenta al meglio la varietà e la qualità della musica italiana e internazionale. Siamo felici di supportare gli artisti che si esibiranno sul palco e di offrire ai nostri utenti un’opportunità unica di divertimento e condivisione».

Le parole di Luca Usai, CEO ed Event Manager di Magma Events, società organizzatrice della manifestazione.

«Amazon Music è il partner per un evento musicale con cui tutti i festival desiderebbero collaborare e oggi questo privilegio spetta a noi. La sinergia tra Red Valley Festival e Amazon Music è un passo importante per il nostro grande e ambizioso progetto. Progetto che vede il Festival come un evento di riferimento nel panorama italiano durante il quale si esibiscono i migliori artisti della scena, spaziando tra diversi generi musicali.»

I biglietti per il Red Valley Festival 2023 sono già disponibili sul sito ufficiale del festival, su TicketSms, TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati.

Il Red Valley Festival 2023 powered by Amazon Music si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. E’ capace di attrarre migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero.

