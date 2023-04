ALFASIGMA: firmato tra le Parti il verbale di riunione

“Riduzione dell’impatto occupazionale complessivamente di 101 posizioni di lavoro dei 333 esuberi, attraverso recuperi con Job Posting e trasferimenti; uscite per dimissioni e naturale scadenza dei contratti a termine; oltre alla definizione delle condizioni economiche per le fuoriuscite volontarie”.

Nella nottata del 18 aprile, a seguito dell’ultima sessione di confronto tra le Parti iniziata lo scorso 17 aprile in merito alla procedura di licenziamento collettivo di 333 esuberi,- a Bologna tra la società Alfasigma e le Organizzazioni Sindacali di Categoria UGL Chimici, FAILC Confail, FESICA Confsal, FIALC Cisal,- è stato firmato il verbale di riunione che ha definito le complessive condizioni per la gestione delle eccedenze occupazionali; in attesa della convocazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la conclusione della suddetta procedura, con termine il prossimo 05 maggio. Oltre ad un minor impatto occupazionale complessivamente pari al 33%, ed una riduzione delle eccedenze occupazionali da 333 a 256 esuberi, sono stati regolamentati: gli istituti relativi ai trasferimenti da una sede di lavoro all’altra, all’outplacement (anche per un familiare o un convivente del dipendente fuoriuscito e/o trasferito); il mantenimento d’iscrizione al FASCHIM per il periodo di fruizione della NaSpi; le quantità economiche delle incentivazioni all’esodo volontarie, anche per i dipendenti pensionabili, attraverso integrazioni economiche aggiuntive relativamente ad opzione donna e quota 103.

Regolamentazioni

Nell’auspicio di poter favorire il raggiungimento del saldo zero nella gestione della problematica occupazionale residuale, dalla data di sottoscrizione del verbale di riunione (18.04) sino al termine della procedura di licenziamento collettivo (05 maggio p.v.) in sede ministeriale, mediante fuoriuscite volontarie, sono state regolamentate in aggiunta all’indennità sostitutiva del preavviso, le seguenti quantità economiche d’incentivazione all’esodo: ACCELERATORE 1 mensilità per i lavoratori fino a 40 anni; 2 mensilità per i lavoratori ricompresi tra i 40 e 50 anni; 6 mensilità per i lavoratori di età superiore ai 50 anni; INCENTIVO ALL’ESODO 15 mensilità con un massimo di 22 mensilità, applicando il principio per il riconoscimento di 1 mensilità aggiuntiva alle 15 di base per ogni anno di anzianità aziendale, ai lavoratori con età anagrafica fino a 40 anni; 30 mensilità per i lavoratori ricompresi tra i 40 anni e 1 giorno fino ai 50 anni; 43 mensilità per i lavoratori ricompresi tra i 50 anni e 1 giorno fino ai 56 anni; 45 mensilità per i lavoratori da 56 anni e 1 giorno; L’azienda in tempi rapidi formalizzerà ai lavoratori esuberanti, la richiesta di volontà ad aderire al suddetto piano d’incentivazione all’esodo, cui seguirà la sottoscrizione dei verbali di conciliazione in sede sindacale ex artt. 410 e 411 c.p.c.

Il verbale di riunione