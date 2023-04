Alessandro Lanza presenta “Energia arcobaleno. Il futuro è dell’idrogeno?” giovedì 27 aprile alle 18 al Teatro Massimo di Cagliari

Viaggio tra presente e futuro con “Energia arcobaleno / Il futuro è dell’idrogeno?”:

il nuovo saggio di Alessandro Lanza (direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente di Energy and Environmental Policy all’Università Luiss Guido Carli di Roma e alla Luiss Business School); edito da Il Mulino (2023);

advertisement

che sarà presentato DOMANI ( mercoledì 26 aprile) alle 18.30 nel Padiglione Tavolara presso i Giardini Pubblici di Sassari; e giovedì 27 aprile alle 18 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari; dove l’autore dialogherà con il professor Alfonso Damiano (Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica) per un nuovo appuntamento sotto le insegne di Legger_ezza 2023; il progetto di Promozione della Lettura a cura del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna – giunto alla sua quinta edizione e realizzato in collaborazione con la Libreria Edumondo, per una riflessione su temi importanti e attuali a partire dai libri.

Alessandro Lanza presenta “Energia arcobaleno. Il futuro è dell’idrogeno?” giovedì 27 aprile alle 18 al Teatro Massimo di Cagliari

Focus sulle potenzialità dell’idrogeno – eventualmente come “carburante”, ma soprattutto come “vettore” –

nel contesto della cosiddetta “transizione energetica”, ovvero il passaggio dall’ampio e indiscriminato utilizzo di combustibili fossili alla riduzione (fino all’eliminazione) delle emissioni di carbonio, grazie a un utilizzo sempre maggiore delle fonti rinnovabili.

Alessandro Lanza sottolinea quattro punti fondamentali:

l’idrogeno, l’elemento più diffuso in natura, disponibile allo stato libero, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, in forma di gas biatomico (H2), incolore, inodore, insapore e altamente infiammabile; presente nell’acqua, nei composti organici come negli organismi viventi, in alcune rocce e in numerosi composti; con le tecnologie attualmente disponibili non rappresenta una fonte di energia ma un vettore; è un combustibile e la sua combustione non produce CO2, e inoltre può diventare un sistema di accumulo per l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Insomma l’elemento più leggero dell’universo conosciuto, al primo posto nella Tavola di Mendeleev; nonché principale costituente delle stelle, può rappresentare una risorsa strategicamente importante nella trasformazione del sistema energetico imposta dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento; giocando così un ruolo significativo nella produzione, accumulazione e distribuzione dell’energia sul pianeta.

Il saggio

“Energia arcobaleno / Il futuro è dell’idrogeno?” propone già nel titolo un interrogativo cruciale, con l’obiettivo di evitare equivoci e eccessive semplificazione di un problema complesso come la gestione di una transizione energetica (auspicabilmente globale), necessariamente graduale, che implica una riconversione parziale o totale delle reti attualmente in uso, compatibilmente con le risorse e la geografia, ma anche gli equilibri internazionali.

Alessandro Lanza sceglie un approccio chiaro e diretto, semplice e senza troppi “tecnicismi”, per esporre in chiave volutamente divulgativa e quindi accessibile a un lettore medio i vari aspetti di una questione di grande attualità; con implicazioni non solo scientifiche e tecnologiche, organizzative, amministrative e logistiche ma anche squisitamente economiche e politiche.

Il saggio trae spunto dalle circostanze attuali, dalla necessità di contenere le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera a fattori più drammatici come la guerra, che hanno posto in evidenza varie criticità e fragilità di un approvvigionamento energetico basato sui carburanti fossili, per mettere a confronto diversi scenari possibili, in un bilancio accurato di costi e benefici.

Focus in particolare sull’idrogeno

«Molecola abbondante in natura ma solo combinata con altri atomi» – si legge nella presentazione –

«la sua produzione è variegata quanto i colori dell’arcobaleno:

nero, grigio e marrone se è ad elevato contenuto carbonico, giallo se moderato, blu molto basso, mentre verde, rosa e turchese sono del tutto privi di emissioni di CO2».

“Energia arcobaleno / Il futuro è dell’idrogeno?” rappresenta uno strumento utile per comprendere come le diverse modalità di produzione incidano sul costo economico e ambientale; e quindi sull’applicabilità dei vari procedimenti (oltre la fase sperimentale e di ricerca) e per ragionare sulle «reali prospettive dell’impiego dell’idrogeno nell’immediato e lontano futuro».

Un volume interessante e un punto di partenza per un dibattito quanto mai urgente e necessario tra i rappresentanti della politica, dell’industria e dell’economia con il coinvolgimento degli stessi cittadini.

L’autore

Alessandro Lanza (Dottorato in Economia presso l’University College London e Visiting presso Oxford Institute for Energy Studies) è direttore esecutivo della Direttore della Fondazione ENI Enrico Mattei; e docente di Energy and Environmental Policy presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS).

È stato membro del C.d.A. dell’ ENEA, Presidente di Sotacarbo e fa parte della redazione de lavoce.info.

Vanta un’ampia esperienza di ricerca, insegnamento e management avendo ricoperto negli anni diversi ruoli in Italia e all’estero, tra cui quelli di:

Senior Analyst presso l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA); di Chief Economist di Eni; di Amministratore Delegato di Eni Corporate University e di Senior Research Fellow presso il centro di ricerca KAPSARC, Arabia Saudita.

Tra le tante esperienze significative, va menzionata la sua partecipazione al Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) con il ruolo di Leading author.

E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche e di diverse monografie.

Socio Fondatore dell’Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse Naturali (IAERE) e della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC) e membro del Comitato di sostenibilità di Eurizon Capital SGR.

INGRESSO GRATUITO – fino a esaurimento posti

(prenotazioni: https://www.feem.it/events/presentazione-del-libro-di-alessandro-lanza-energia-arcobaleno-il-futuro-e-dellidrogeno-2/)