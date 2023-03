Villanova di Guidonia: Italia dei Diritti contro la pericolosità delle strade

Alessandra Segatori, consigliera ombra per Guidonia Montecelio, del movimento presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro, segnala la pericolosità di via Longarina a Villanova di Guidonia

Roma 30 marzo 2023. Via Longarina a Villanova di Guidonia è una strada che sta suscitando molte preoccupazioni tra i residenti del quartiere; arriva puntuale la denuncia del movimento Italia dei Diritti ad opera della consigliera ombra per Guidonia Alessandra Segatori. Così parla:” La carenza di misure atte alla sicurezza stradale fa si che questa strada, ad alta densità di traffico e percorsa dagli automobilisti anche a velocità elevate, risulti pericolosa e desti preoccupazione per chi vive nella zona o la frequenti.

Le striscie pedonali sono insufficienti, i dissuasori della velocità latitano; ne risulta presente solamente uno in prossimità della scuola, tra l’altro neanche segnalato. Attraversare la strada diventa così pericoloso soprattutto per anziani e bambini; per non parlare poi dell’inquinamento acustico stressante per i residenti e dannoso quindi per la salute.

Le parole di Segatori

“Il manto stradale risulta in molte parti rovinato, rendendo ancora più pericolosa la percorrenza alle auto e motocicli; così come i marciapiedi, che risultano in diverse parti sconnessi e pericolosi per i pedoni; l’assenza poi di contenitori per la raccolta dei rifiuti e la mancanza di controlli fa si che anche l’inquinamento ambientale da rifiuti abbandonati faccia la sua parte. Quello che chiediamo è l’installazione dei dissuasori di velocità in modo da rendere la via meno pericolosa; e l’intervento anche sul manto stradale e sui marciapiedi, è compito dell’amministrazione comunale – conclude Alessandra Segatori – garantire la sicurezza dei cittadini”.

advertisement

A margine della segnalazione della consigliera ombra dell’IdD per Guidonia arriva anche il commento di Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna dell’Italia dei Diritti:” La nostra esponente ha illustrato bene il problema, tra l’altro non è la prima volta che ci occupiamo di Guidonia Montecelio ed in particolare di Villanova e temo non sarà neanche l’ultima. I rifiuti abbandonati in strada, le buche ed il degrado più volte da noi segnalati sono un esempio di come ci sia molto da fare e invitiamo Sindaco e amministrazione a rimboccarsi le maniche affinchè questi problemi vengano risolti. Un’amministrazione virtuosa – conclude Spinelli – si vede anche da come tiene la propria città”.

Clicca qui per altre news