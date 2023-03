Venerdì a Cagliari “Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente”, il libro di Cressati e Siliani

La presentazione nella sede della Fondazione Berlinguer del volume edito da Castelvecchi, è inserita tra le anteprime del Festival Premio Emilio Lussu

CAGLIARI. “Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente” è il ritratto inedito e appassionato del leader del Partito Comunista, scritto a quattro mani da Susanna Cressati e Simone Siliani per raccontarne la vita, le idee, i progetti e le opere.

Gli autori saranno a Cagliari venerdì 24 marzo, alle 18, nella sala della Fondazione Enrico Berlinguer in via Emilia 39. Qui si terrà la presentazione del libro, edito da Castelvecchi. Inoltre, ci saranno presenti anche Salvatore Cherchi, presidente della Fondazione Berlinguer e con Maria Del Zompo, già rettrice dell’università di Cagliari.

L’iniziativa, inserita tra le anteprime della IX edizione del Festival Premio Emilio Lussu organizzato dall’associazione culturale L’Alambicco, è sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal comune di Cagliari in collaborazione per questo evento con la Fondazione Enrico Berlinguer, la casa editrice Castelvecchi, la libreria Mieleamaro di Cagliari, i centri studi CISLE di Torino e CISESG di Seravezza.

IL LIBRO

Il volume si spinge a indagare il pensiero di Berlinguer al fine di cogliere spunti utili per riformare la politica oggi.

Tra le tematiche di maggior intensità troviamo la democrazia come valore universale, l’austerità come leva del cambiamento, la questione morale come priorità politica, nonchè la pace mondiale come obiettivo primario. Sono ben presenti il rapporto con il mondo cattolico, con l’Europa, i movimenti, l’ambiente, le nuove tecnologie. Inoltre, in quest’intensità di messaggi emerge centrale il tema della felicità.

Le parole chiave lasciate in eredità emergono nel testo attraverso contributi e interviste che coinvolgono anche personalità della vita politica e culturale italiana. Tra questi Salvatore Cherchi, Enrico Rossi, Gianni Cuperlo, Claudio Martini, Nadia Urbinati, Vannino Chiti, Giovanni Gozzini, Giorgio Van Straten, Ferdinando Adornato, Pietro Folena, Wlodek Goldkorn, Vittoria Franco, Guido Sacconi, Michele Ventura e altri. Inoltre, nella postfazione è presente un contributo di Maurizio Maggiani.

AUTORI

Susanna Cressanti è una giornalista professionista che per 25 anni ha lavorato al quotidiano L’Unità. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa della Regione Toscana.

Simone Siliani è un giornalista pubblicista, direttore di Fondazione Finanza Etica del Gruppo Banca Etica, è stato assessore alla Cultura di Firenze, presidente del Consiglio regionale della Toscana e assessore alle Riforme istituzionali, cooperazione allo sviluppo e politiche sociali della Regione Toscana.

