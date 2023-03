Turandot nei cinema sardi dalla Royal Opera House di Londra – Mercoledì 22 Marzo

La Royal Opera House è lieta di annunciare che, il prossimo marzo, il pubblico di tutto il mondo potrà assistere sul grande schermo all’ultima opera di Giacomo Puccini, laTurandot. Mercoledì 22 marzo alle 20.15, infatti, la produzione d i Andrei Serban sarà trasmessa in diretta nei cinema di tutto il mondo.

Alla corte della principessa Turandot, i corteggiatori che non riescono a risolvere i suoi enigmi vengono brutalmente uccisi.

Ma quando un misterioso principe risponde correttamente agli indovinelli, improvvisamente tutto il potere si concentra nelle sue mani. Quando la vita è in bilico, l’amore può vincere su tutto?

La spettacolare ed emozionante messa in scena di Serban del 1984 rappresenta ormai un classico dell’opera e attinge alle tradizioni teatrali cinesi e italiane per evocare, dunque, una visione dell’antica Cina intrisa di leggenda e fantasia.

La musica di Puccini è ricca di meraviglie musicali – non ultimo il “Nessun dorma” immediatamente riconoscibile – e offre, inoltre, arie memorabili e momenti di alta drammaticità.

Un cast internazionale

Per la diretta, Antonio Pappano dirigerà un cast internazionale che comprende:

Anna Pirozzi nel ruolo della Principessa Turandot; Yonghoon Lee nel ruolo di Calaf; Masabane Cecilia Rangwanasha nel ruolo di Liù; e Vitalij Kowaljow nel ruolo di Timur.

Dal 2008 il programma cinematografico della Royal Opera House porta l’opera e il balletto al pubblico di tutto il mondo. Per la Stagione 2022/23, ben 13 produzioni del Royal Ballet e della Royal Opera saranno trasmesse in oltre 1.300 cinema dal Regno Unito alla Nuova Zelanda.

Ogni trasmissione offre al pubblico il miglior posto a sedere e include filmati esclusivi dietro le quinte, interviste e approfondimenti.

Il programma è parte integrante del progetto della Royal Opera House per espandere il suo pubblico e continuare a contribuire alla ripresa vitale del cinema a livello nazionale e internazionale.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione conMYmovies.it.

The Royal Opera

TURANDOT

Live: Wednesday 22 March 2023

The opera lasts approximately 3 hours 20 minutes, including two intervals.



Music Giacomo Puccini

Conductor Antonio Pappano

Director Andrei Serban

Revival Director Jack Furness

Designer Sally Jacobs

Lighting Designer F. Mitchell Dana

Choreographer Kate Flatt

Choreologist Tatiana Novaes Coelho

Princess Turandot Anna Pirozzi

Calaf Yonghoon Lee

Liù Masabane Cecilia Rangwanasha

Timur Vitalij Kowaljow

Ping Hansung Yoo

Pang Aled Hall

Pong Michael Gibson

Emperor Altoum Alexander Kravets

Mandarin Blaise Malaba



Royal Opera Chorus

Orchestra of the Royal Opera House



Sung in Italian with subtitles

Position of Music Director Maestro Antonio Pappano generously supported by Mrs Susan A. Olde OBE

Generous philanthropic support from Julia and Hans Rausing, Melinda and Donald Quintin and The Royal Opera House Endowment Fund