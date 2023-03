Pula: Mostra fotografica “Sappiamo chi siete…”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Fondazione Pula Cultura Diffusa, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, i ragazzi della Consulta Giovani e l’Associazione S’Arrolliu, organizzano la mostra fotografica tutta al femminile “Sappiamo chi siete…”.

L’inaugurazione sarà mercoledì 8 Marzo, alle ore 10, presso l’Ex Pretura Regia di Pula. Sarà visitabile fino al 18 Marzo durante l’orario di apertura della Biblioteca Comunale.

Tra le protagoniste vi sono donne che hanno lottato contro pregiudizi e discriminazioni. Donne che hanno raggiunto traguardi significativi in ambito artistico, scientifico, sportivo e politico. Nonchè donne la cui vita non ha avuto gli stessi esiti positivi delle altre. Ovvero donne le cui vicissitudini umane si sono concluse in modo doloroso e drammatico.

advertisement

Ecco alcuni nomi: Fabiola Giannotti, Irma Babdiera, Samantha Cristoforetti, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Liliana Sagre, Rosa Parks, Grazia Deledda, Malaka Yousafzay, Luana D’Orazio, Ilaria Alpi, Zahara Nemati, Daniela De Serio, Graziella Casula, Maria Carta e Chiara Carta.

La Giornata internazionale dei diritti della donna ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Viene associata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita il 17 dicembre 1999 e che cade ogni anno il 25 novembre. Inoltre, gli Stati Uniti d’America celebrano questa ricorrenza a partire dal 1909. Mentre alcuni paesi europei dal 1911, in Italia dal 1922.

Spesso nell’accezione comune, la stampa e in campo pubblicitario tende a definire questa ricorrenza Festa della donna. Tuttavia è più corretto Giornata internazionale della donna poiché la motivazione non è la festa, ma la riflessione.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui