Convocazione conferenza presentazione secondo anno progetto Insulae Lab

INSULÆ LAB – II ANNO

direzione artistica di Paolo Fresu

Cagliari 8 marzo 2023 ore 10.30,

sala conferenze Fondazione di Sardegna, via Salvatore Da Horta, 2

L’Associazione culturale Time in Jazz nel 2022 ha realizzato a Berchidda il primo centro di produzione del jazz e della creatività artistica del Mediterraneo: la “seconda stagione” (2023) del progetto è pronta a partire

Musica, puri linguaggi, messaggi, arte, Isola, confini da superare, orizzonti sempre più vasti, storie da raccontare e vivere. Dove? In Sardegna, luogo di scambi, di passaggi e di saperi.

L’Isola, sita nel cuore del Mare Nostrum, è importante testimone di contemporaneità e baluardo delle tradizioni, che raccoglie e fa suoi e restituisce pensieri e correnti dell’intero Mediterraneo. Approccio che vale anche, e soprattutto, per la musica.

Partire dal locale per proiettarsi nel globale: tradizioni da preservare, con innesti sempre più contemporanei da scoprire. Un percorso ambizioso che ha portato alla sempre più concreta volontà di produrre musica – jazz nello specifico – in Sardegna con lo sguardo rivolto all’Europa: per questo nel 2022 è nato il progetto INSULÆ LAB – Centro di produzione del jazz e della creatività artistica delle isole del Mediterraneo, partito con numeri sorprendenti in rapporto alla scarsità di tempo utile, che in questo suo secondo anno di vita artistica e in vista del triennio 2022/2024 coinvolgerà in totale oltre 300 musicisti provenienti da tutte le isole del mare Mediterraneo.

Lo sviluppo 2023 del progetto sarà presentato in anteprima assoluta a Cagliari, mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 10.30 negli spazi della sala conferenze della Fondazione di Sardegna alla presenza del direttore artistico del progetto Paolo Fresu. Tutti gli operatori dell’informazione sono cordialmente invitati.