Presentato il “Sassari Tattoo expo 2023”

L’associazione culturale Inkantus ha organizzato a Sassari il “Tattoo expo 2023”, la prima manifestazione del tatuaggio, un evento che punta a diventare un appuntamento annuale in programma a Promocamera dal 31 marzo al 2 aprile prossimi.

La manifestazione presentata oggi, patrocinata dal Comune di Sassari e dall’azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, Promocamera oltre ad alcuni sponsor privati, presenterà una quarantina di artisti e professionisti del mondo del tatuaggio.

Durante la manifestazione sarà possibile approcciarsi al mondo del tatuaggio attraverso un’esperienza divertente e coinvolgente.

” Siamo particolarmente soddisfatti che si svolga nel nostro padiglione fieristico un interessante evento come questo – ha detto il presidente di Promocamera, Francesco Carboni- che rappresenta un segnale di importante per tutti.

E non sarà l’unica manifestazione che ospiteremo a dimostrazione della volontà degli organizzatori di arricchire il nostro territorio con le loro iniziative. Promocamera è pronta ad accoglierle.”

Il pubblico avrà modo di veder operare i tatuatori e conoscere in prima persona quello che è il mondo del tatuaggio professionale

Durante la manifestazione, oltre a essere presenti vari artisti per l’intrattenimento, sono in programma incontri con professionisti che esporranno le principali tematiche e di questo mondo spesso poco conosciuto.

“Saranno tre giorni intensi- hanno sottolineato gli organizzatori dell’Associazione Inkantus, Mattia Bambini e Toti Bassu- dedicati all’arte del tatuaggio ma non solo.

Ci sarà spazio per la musica e numerosi eventi di puro e semplice intrattenimento. Siamo sicuri che una manifestazione di questo genere non potrà non essere di gradimento al pubblico. Che attendiamo numeroso a Promocamera.”

Interazione diretta con il pubblico

Con la partecipazione del presentatore Luca Abbrescia (voce della nazionale cantanti e frontman del milanese imbruttito) ci sarà un’interazione diretta con il pubblico. Verrà organizzato un corner dove il pubblico della manifestazione sarà coinvolto direttamente dal presentatore che racconterà tutti gli aspetti legati al mondo del tatuaggio.

Nello stesso corner sarà presente anche il rinomato fotografo Costantino Idini che immortalerà attraverso un progetto fotografico tutta la manifestazione.

Durante la manifestazione ci sarà anche la presenza di Max “MaxDaman”, che racconterà la sua candidatura al Guinness World record come uomo più tatuato al mondo. seguirà dopo una conferenza una live Exhibition dove Max mostrerà pubblicamente la sua pratica di “auto tatuaggio” che pratica da ormai più di vent’anni. L’intrattenimento musicale sarà affidato a dj e artisti locali impegnati in esibizioni live.