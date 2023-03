Padova: i Carabinieri al circo Niuman per gli spettacoli senza gatti

Questa mattina i Carabinieri di Padova, coadiuvati dal Comandante Soldano della stazione di via Rismondo, si sono recati al circo Niuman per un controllo, per vedere lo stato degli Animali, in particolare i famosi Gatti, oggetto di numerose polemiche in città anche da parte dei non Animalisti.