Oristano: approvati i progetti per gli impianti sportivi di Torangius

Il comune di Oristano approva i progetti di fattibilità tecnica ed economica per realizzare impianti sportivi outdoor e riqualificare i già esistenti di Torangius

La Giunta comunale di Oristano, su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica. Lo scopo primario è la realizzazione nuovi impianti sportivi outdoor; si lavorerà anche alla riqualificazione di quelli esistenti a Torangius.

“Si tratta di due interventi di grande rilevanza che consentiranno di riqualificare l’offerta sportiva della città e del quartiere di Torangius in maniera particolare”. Spiega il Sindaco Massimiliano Sanna.

I due progetti, per un totale di un milione e mezzo di euro, potranno essere realizzati grazie alle risorse stanziate con decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio; in aggiunta alla delega per lo Sport nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Sport e Inclusione). La dotazione finanziaria complessiva prevista è di 700 milioni di Euro; essi verranno destinati ad interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi”.

Le parole dell’Assessore Simone Prevete

“L’intervento più rilevante è quello da 900 mila euro per nuovi impianti all’aperto – precisa l’Assessore Simone Prevete -. Grazie a un finanziamento del PNRR per lo “Sport e l’inclusione sociale” realizzeremo nuovi impianti per lo svolgimento di nuove discipline sportive; ovvero Padel, Pattinaggio a rotelle, Beach Tennis e Beach Volley. Oltre a delle aree attrezzate per attività fisica, dog parking, area giochi presso la cittadella sportiva di Torangius; ad essa sono interessati anche i lavori di adeguamento, ristrutturazione degli impianti per il calcio a 5, basket, tennis. È previsto anche il potenziamento dell’impianto di illuminazione nei percorsi già esistenti; ovvero dall’ingresso di via Fermi che porta alla nuova pista di pattinaggio sino ai campi da tennis. L’impianto sarà caratterizzato da una illuminazione a Led”.

I due campi da PADEL, tipo Italgreen, sono inseriti a ridosso degli spogliatoi per gli impianti dei campi da basket e calcio a 5; saranno dotati di impianto di illuminazione e in uno dei due campi è prevista una copertura in tenso struttura parzialmente amovibile.

La pista di pattinaggio a rotelle si trova dove a suo tempo era presente il campo da calcio a 11; quest’ultimo bonificato con l’eliminazione dell’intera recinzione e la rimozione dei fari di illuminazione esistenti.

I campi per il Beach Volley e il Beach Tennis sono stati posizionati in sostituzione dei campi da pallavolo. Sono state previste anche delle aree dedicate e attrezzate per attività fisica, spazio giochi e dog parking.

“Il secondo progetto da 600 mila euro prevede la riqualificazione del campo di calcio a 5, del campo da basket, dei campi da tennis; inoltre si prevede la ristrutturazione degli spogliatoi dei campi di tennis e di basket”. Prosegue l’Assessore Prevete.

“I due progetti si integrano perfettamente per finalità e modalità, garantendo finalmente il rilancio delle infrastrutture sportive di Torangius. Si tratta del quartiere più popoloso della città che da sempre soffre per la scarsità di servizi”.

