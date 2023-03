“OKkio alla SALUTE 2023”, la rilevazione nelle scuole

“OKkio alla SALUTE 2023”, parte la rilevazione nelle scuole

Dopo la prima fase che ha visto come protagonisti ASL, Dirigenti scolastici e insegnanti referenti delle classi, ora al via la parte operativa con il coinvolgimento dei bambini

advertisement

“OKkio alla SALUTE 2023”, parte la rilevazione nelle scuole

Lanusei 22 marzo 2023 – Quasi 260 bambini coinvolti, per un totale di 18 classi interessate in ben 13 paesi dell’Ogliastra.

Il 23 marzo parte, dunque, dall’Istituto Comprensivo di Lanusei la fase operativa di “OKkio alla SALUTE”:

il sistema di sorveglianza su sovrappeso, obesità e sui fattori di rischio correlati, nei bambini delle scuole primarie.

Il progetto, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, è coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNAPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con le Regioni, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione.

Dichiarazioni

«L’obiettivo principale di questo monitoraggio è – spiega il dottor Ignazio Dei, dirigente medico del Sian e referente del progetto “OKkio alla SALUTE” per la ASL Ogliastra –

descrivere la variabilità geografica e l’evoluzione nel tempo:

dello stato ponderale (misurato abitualmente utilizzando la scala dell’Indice di Massa Corporea-I.M.C.), delle abitudini alimentari; dei livelli di attività fisica svolta dai bambini e delle attività scolastiche che favoriscono la sana nutrizione e l’esercizio fisico; al fine di orientare la realizzazione di iniziative utili ed efficaci a migliorare le condizioni di vita e di salute dei bambini delle scuole primarie.

Come successo nel 2016 – continua Dei –

abbiamo chiesto e ottenuto che ci venisse assegnato un campione rappresentativo della nostra azienda, altrimenti i dati raccolti a livello ogliastrino sarebbero finiti nell’elaborazione di quelli a livello regionale, senza la possibilità di avere una fotografia precisa della situazione nella nostra realtà».

Le fasi delle rilevazioni

Nella prima fase si sono svolti gli incontri preparatori tra gli operatori dei Servizi SIAN (Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e SISP (Igiene e Sanità Pubblica) dell’Asl Ogliastra, i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi selezionati e gli Insegnanti referenti delle classi terze campionate dei vari plessi scolastici della Scuola primaria, al fine di illustrare gli obiettivi, le modalità dell’indagine e i termini della loro collaborazione.

La fase successiva, che parte il 23 marzo e vedrà nuovamente impegnati gli operatori dell’Asl Ogliastra unitamente agli insegnanti referenti delle classi selezionate, prevede anche la rilevazione diretta di misure antropometriche dei bambini (peso e altezza) per la valutazione dello stato ponderale.

Il metodo

Il metodo utilizzato è quello della sorveglianza di popolazione, da effettuarsi con rilevazioni a cadenza triennale ripetute su campioni rappresentativi della popolazione scolastica.

La precedente rilevazione effettuata utilizzando un campione rappresentativo aziendale in Ogliastra è realizzata nell’edizione di OKkio alla SALUTE 2016.

Le informazioni ottenute consentiranno di valutare l’evoluzione, a distanza di sette anni, dello stato ponderale e di eventuali comportamenti a rischio nella popolazione scolastica studiata.

«All’interno della Scuola primaria, il progetto OKkio alla SALUTE prevede il coinvolgimento delle terze classi – specifica Dei – con bambini di età di 8-9 anni, sia per ragioni di carattere biologico, in quanto la situazione nutrizionale è ancora poco influenzata dalla pubertà, che per questioni di sviluppo cognitivo, essendo i bambini di questa fascia di età già in grado di rispondere con precisione e validità ad alcune semplici domande».

Raccolta delle informazioni

La raccolta delle informazioni avviene attraverso l’utilizzo di diversi strumenti: il questionario della scuola, compilato dal Dirigente scolastico; il questionario compilato dai genitori; la scheda della classe, compilata in classe dall’insegnante insieme agli operatori sanitari; il questionario dei bambini compilato dagli stessi in classe; la scheda antropometrica, in cui sarà indicato il peso e la statura dei bambini, misurati dagli operatori dell’ASL nelle scuole, con strumenti forniti dall’ISS.

Le informazioni che emergeranno dall’analisi dei dati, effettuata in maniera rigorosamente anonima, verranno successivamente condivise a tutti i livelli (aziendale, provinciale, regionale e nazionale).