Lavorare in smart working dalla Sardegna: vantaggi e possibilità

Alzi la mano chi non vorrebbe avere la possibilità di lavorare mentre

si gode la spiaggia o un drink a bordo piscina! Sicuramente avrai

sentito parlare dello smart working, la modalità di lavoro

“intelligente” che ti permette di lavorare da dove

preferisci…compresa un’isola meravigliosa con mare cristallino!

Lo smart working, il lavoro del futuro

advertisement

Sempre più aziende richiedono questa modalità di lavoro, che spesso

non solo ti permette di lavorare da qualsiasi luogo tu desideri, ma

anche quanto tempo al giorno preferisci, magari lavorando su progetti a

scadenza che non richiedono per forza lo stesso numero di ore di lavoro

ogni giorno.

Tra i vantaggi dello smart working, oltre al beneficiare della comodità

di casa propria, risparmiando benzina, stress, abbonamenti ai mezzi,

ecc.. vi è quello non meno importante, di aiutare zone periferiche,

comunità montane e borghi italiani, a ripopolarsi in seguito al

massiccio spopolamento che sta colpendo tutte le aree non

metropolitane, ed in Italia sono davvero molte, se non la maggioranza,

soprattutto in alcune regioni, nelle quali l’economia si concentra

solo nei capoluoghi di provincia.

Ci sono degli esempi tipici di lavori che possono essere svolti da

remoto. È il caso ad esempio delle professioni digitali, non a caso,

quelle che più utilizzano questo metodo di lavoro.

Per lavorare in smart working ti serve soltanto un pc (che spesso può

essere fornito dall’azienda stessa) e una connessione a Internet

stabile, ed il gioco è fatto! Vediamo ora perché le professioni

digital ti permettono questo “nuovo” approccio al lavoro.

Quali sono le professioni che più utilizzano lo smart working? 3

professioni che ti faranno dimenticare l’ufficio

Alcuni ruoli prevedono il lavoro ibrido, ossia un mix tra lavoro in

presenza e lavoro da remoto.

Le professioni digitali invece utilizzano spesso solo lavoro in remote

working, ma di quali professioni stiamo parlando?

Sviluppatore: che si tratti di sviluppo siti web o di applicazioni e di

videogame, lo sviluppo web è un settore che non necessita di lavoro in

presenza. Si lavora infatti su commissione e progetti, la chiave di

accesso a questo tipo di lavoro.

Soprattutto per i videogiochi, la figura di sviluppatore è molto

richiesta, in tanti settori differenti. Ad esempio le piattaforme online

con giochi gratuiti come quelli per flash, ma anche giochi di logica e

abilità come gli scacchi, oppure aziende che portano i giochi fisici

online, come nel caso della slot gates of olympus oppure delle

software house italiane che sono sempre alla ricerca di nuovi talenti

per lo sviluppo di videogiochi di ogni tipo. Insomma, chi sviluppa tutte

queste tipologie di videogiochi, sicuramente non necessita di recarsi

fisicamente in un ufficio! I Videogame sono un settore florido,

dinamico, sempre in evoluzione che potrebbe fare al caso tuo se mastichi

un po’ di programmazione e sviluppo web!

Social media manager: un altro ruolo che spesso viene offerto in smart

working è lo specialista dei social network, colui che si occupa di

pubblicazioni, piani editoriali (programmazione dei contenuti seguendo

linee strategiche), grafiche e pubblicità.

I social network stanno avendo un successo enorme nelle società

contemporanee, solo Instagram conta più di un miliardo di utenti

attivi! Senza contare il successo enorme avuto dalla piattaforma cinese

Tik Tok che cattura l’attenzione dei più giovani per svariate ore al

giorno ( non senza effetti collaterali ).

Consulente digitale: questa figura è generica e raggruppa tutte quelle

figure che si occupano di dare consigli e avviare progetti digitali per

aziende: SEO (Search Engine Optimization); progetti di branding,

creazione siti web e blog, ma anche miglioramento della presenza di un

business sui social.

Possiamo quindi dire che i social e i videogiochi sono due forme di

intrattenimento virale nelle società occidentali moderne e che hanno un

giro di affari per oltre 150 milioni di dollari all’anno. Per tale

motivo alta è la richiesta di lavoro e le posizioni aperte in queste

due tipi di settori dell’industria digitale. Se sei un appassionato di

piattaforme social o di videogame potresti quindi tentare la fortuna e

ottenere un posto in smart working. Esatto, hai letto bene, fortuna!

Si stima che un lavoratore da remoto è sottoposto a circa la metà

delle preoccupazioni e degli stress quotidiani rispetto un lavoratore in

presenza. Se vuoi leggere quali sono i benefici a cui i lavoratori non

vogliono rinunciare per il 2023, clicca su questo link:

https://forbes.it/2023/01/11/ dalla-workation-allassistenza- familiare-10-benefici-a-cui-i- lavoratori-non-vogliono- rinunciare-nel-2023/

La Sardegna: un paradiso tutto italiano per lavorare in smart working

Vivi da solo hai la possibilità di fare remote working, ma

tendenzialmente lavori da casa. Hai mai pensato invece di sfruttare

questa incredibile opportunità per lavorare da un luogo magico,

perfetto per godersi relax, mare e buon cibo?

Sto parlando della Sardegna, un’isola tutta da scoprire che regala

panorami unici e una diversità di territorio davvero vasta con

temperature miti in primavera ed autunno e calde in estate.

La Sardegna è conosciuta per essere una meta estiva molto gettonata,

sia dagli italiani che dagli stranieri, confermandosi in testa alle mete

per vacanze predilette da tutti, ma la Sardegna non è solo mare e

sole, ma anche cultura e buon cibo. Numerose sono le rassegne teatrali che si organizzano, i concerti e le conferenze.

Potenzialmente l’opportunità di lavorare in questa regione oscilla

dalla primavera all’autunno, come dicevamo, grazie al clima mite, con

il vantaggio che nei periodi di bassa stagione, i prezzi per gli affitti

si abbassano, rispetto al periodo propriamente estivo di alta stagione

(luglio-agosto-settembre). E tu? Cosa stai aspettando a cogliere questa

occasione?