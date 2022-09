Teatri d’Estate, a Dolianova la chiusura della rassegna

TEATRI D’ESTATE, 16 giugno | 2 ottobre 2022 a Villa de Villa – Dolianova

Domani (sabato 1) e domenica 2 ottobre a Dolianova vanno in scena gli ultimi appuntamenti di “Rondoni di Notte” epilogo della seconda edizione di Teatri d’Estate, rassegna organizzata dalla Compagnia Salto del Delfino con la regia e direzione artistica di Nicola Michele. Lo spettacolo, è tratto dal testo firmato da Tonino Casula, e vede la partecipazione straordinaria di Tino Petilli, con Nicola Michele e la regia di Raffaele Chessa.

Cala il sipario a Dolianova sulla seconda edizione di Teatri d’Estate, il festival organizzato dalla Compagnia Salto del Delfino, con la direzione artistica e regia di Nicola Michele: una rassegna nata nel 2021 durante il periodo di lockdown con l’obiettivo di portare la cultura teatrale nelle periferie, partendo dal teatro di comunità fino ad approdare al teatro d’arte.

advertisement

Domani (sabato 1) e domenica 2 ottobre alle 20.30 negli spazi al chiuso di Villa de Villa vanno gli ultimi appuntamenti di “Rondoni di notte”, opera di Tonino Casula, con Nicola Michele e la partecipazione straordinaria di Tino Petilli, le scene e i costumi del Laboratorio Salto del Delfino e la regia di Raffaele Chessa.

La pièce vede protagonisti due clochard, bohemien e figli della notte, che si parlano addosso scambiandosi provocazioni reciproche alla ricerca di un destino sempre in bilico. Un poeta e un vagabondo ignorante (ma non per questo stupido), si sfogano cercando di trovare le risposte a dei perché di fronte a una esistenza matrigna e ironicamente beffarda. Un affresco dai colori vivaci, all’interno di una cornice assurda e sorprendente, dentro (e fuori) la vita dei due protagonisti.

I biglietti per lo spettacolo costano 9 euro più prevendita, mentre i ridotti (per under 26, over 65, persone diversamente abili e loro accompagnatori) costano 6 euro al netto dei diritti di prevendita e si possono acquistare su Liveticket. I posti sono limitati: prenotazione obbligatoria attraverso il canale WhatsApp al numero 393 8879311.

“Il Salto del Delfino prosegue il proprio lavoro incentrato sul laboratorio teatrale rivolto alle persone del Parteolla”, spiega Nicola Michele, direttore artistico della Compagnia Salto del Delfino. “Il nostro obiettivo è quello di sviluppare la nostra attività di produzione nella sfera del contemporaneo, e questo ci è reso possibile dalla preziosa collaborazione con Tino Petilli.

Il laboratorio permanente prende le mosse da un’idea di teatro partecipato, inteso come scambio culturale, alla riscoperta del bagaglio emotivo di coloro che prendono parte all’atto teatrale: gli attori e gli spettatori che, nel rito condiviso, assolvono alla funzione di attuanti e testimoni. Un teatro vicino alla gente, che partecipa alla vita sociale attraverso il contatto con la scuola, la collaborazione con la biblioteca e le altre realtà associative; che incontra le persone in piazza o al mercato, per cercare di coinvolgerle attivamente nel processo creativo ed espressivo o in qualità di spettatori. Il laboratorio teatrale accoglie da più di 15 anni chiunque abbia l’urgenza di esprimere dei punti di vista attraverso l’arte.”

Teatri d’Estate è organizzato dalla Compagnia Salto del Delfino con la direzione artistica e regia di Nicola Michele, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (Ass.to Pubblica Istruzione e Spettacolo) e il patrocinio del Comune di Dolianova. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Festival Letterario Street Books di Dolianova.

LA COMPAGNIA – La cooperativa sociale “Salto del Delfino” si propone di valorizzare e convogliare le innumerevoli risorse culturali presenti nel territorio del Parteolla nel quale opera da oltre dieci anni. Fondata nel 2002, la compagnia svolge la propria attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali e conduzione di percorsi di educazione al teatro e laboratori espressivi nell’ambito del teatro sociale e della teatroterapia. Da anni rivolge le sue energie al teatro per l’infanzia e al teatro contemporaneo presentando i propri spettacoli presso le scuole di vario ordine e grado, nei comuni, biblioteche, centri di aggregazione sociale e vari enti pubblici e privati.

La direzione artistica si snoda in un percorso di ricerca espressivo che contempla i vari linguaggi performativi: dal teatro alla danza, alla clownerie, con la commistione di impianti visuali e sonorità e che richiamano caratteri antropologici e elementi naturali. Alla base dei propri lavori vi sono molto spesso le scritture originali e una continua sperimentazione sul gesto e sul movimento. La direzione artistica è affidata a Nicola Michele, formatosi presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari e specializzatosi presso la Scuola di Formazione Triennale di Teatro e Teatroterapia diretta da Walter Orioli a Milano, e presso la Biennale di Venezia con il Maestro argentino Ricardo Bartis.

Forte dell’esperienza maturata sul territorio, la Compagnia vuole coinvolgere le risorse umane e paesaggistiche all’insegna di una maggiore visibilità e attrattività turistica. Salto del Delfino nel 2011 debutta al Fringe Festival di Edimburgo con lo spettacolo “Masses Man”, coproduzione con Theandric Teatro Nonviolento. Nel 2014 è ospite al Festival OFF di Avignone con lo spettacolo di Fiore “Le prince et la rose”, che viene successivamente proposto in Corsica nel 2016 a cura dell’Ufficio Municipale del Turismo di Bonifacio. Lo spettacolo della compagnia “Il principe e la rosa” è stato proposto in lingua inglese al Kampala International Theatre Festival del 2017 in Uganda.

Nicola Michele: attore, drammaturgo, regista teatrale e operatore in teatroterapia, si diploma come attore nel 1995 presso la “Civica” Scuola d’arte drammatica di Cagliari e successivamente approfondisce la preparazione specializzandosi in Teatroterapia a Milano nel 2006, seguendo i corsi di alta formazione per l’attore presso la Biennale di Venezia nel 2010 e 2011. Ha frequentato importanti seminari con Rena Mirecka, Opera di Pechino, Akroama, Alkestis, Eugenio Barba, Ascanio Celestini, Marcello Isidori, Francesco Origo, Fibre Parallele, Ricardo Bartis, Marigia Maggiopinto, Bogdan Renczynski, Walter Orioli, Arturo Cirillo, Roberto Rustioni.

Compagnia Salto del Delfino

telefono: +39 338 9135337

sito: www.saltodeldelfino.it

email: ilsaltodeldelfino@