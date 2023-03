La situazione ai Campionati Italiani di Cagliari

Vallino Costassa e Roncallo, coppia nuova e subito l’oro nel misto di seconda categoria

Al PalaPirastu di Cagliari è iniziato oggi il programma agonistico di seconda categoria. Federico Vallino Costassa (Tennistavolo Torino) e Valentina Roncallo (Muravera Tennistavolo) si sono aggiudicati il titolo italiano del doppio misto.

In finale le teste di serie n. 2 hanno battuto per 3-1 (16-14, 10-12, 11-3, 11-7) i n. 4 Paolo Bisi (Il Circolo Prato 2010) e Le Thi Hong Loan (ASV TT Südtirol).

C’è un po’ di Sardegna nelle medaglie di bronzo: ex aequo per Giacomo Allegranza (Cus Torino)/Miriam Carnovale (Muravera TT) e per Marco Cappuccio/Veronica Mosconi (Tennistavolo Norbello).

Nel match decisivo Bisi e Loan partono bene (5-3), sono poi agganciati e superati (6-8) e con un break di 4-0 si procurano due set-point (10-8). Non li sfruttano e si va ai vantaggi, ai quali entrambe le coppie hanno la chance di chiudere.

Alla fine Vallino Costassa e Roncallo primeggiano

Il torinese e la ligure dominano la prima parte del secondo parziale (8-3), ma mancano quattro set-point (10-6) e vengono puniti dagli avversari alla prima opportunità. Alla ripresa del gioco dilagano nuovamente (8-2) e questa volta non si fanno raggiungere.

Bisi e Loan hanno reagiscono (3-0), sono però raggiunti (3-3) e sopravanzati (4-6). Vallino Costassa e Roncallo tengono duro, guadagnandosi tre match (10-7): è bastato il primo.

Vallino Costassa e Roncallo avevano eliminato negli ottavi per 3-2 (9-11, 6-11, 11-8, 11-5, 11-7) Maxim Kuznetsov (Tennistavolo Santa Tecla Nulvi) ed Elena Thai Kim Lan (Tennistavolo Castel Goffredo) e nei quarti per 3-1 (9-11, 11-8, 11-6, 11-3) Daniele Spagnolo (Marcozzi Cagliari) ed Erika Stanglini (Regaldi Novara).

Il percorso di Bisi e Loan parte dal 3-0 (11-4, 11-3, 11-5) su Francesco Trevisan (Sportni Krozek Kras) e Francesca Seu (Muravera TT) seguito dal 3-1 (6-11, 12-10, 11-4, 11-3) su Antonino Amato (Marcozzi Cagliari) e Giulia Cavalli (Polisportiva Bagnolese).

I due vincitori erano alla prima gara insieme, entrambi alla ricerca di un compagno; mai scelta fu così azzeccata

«All’inizio – commenta Roncallo – abbiamo un po’ dovuto ingranare, ma penso che alla fine il risultato sia stato ottimo».

Nel primo incontro Federico e Valentina hanno dovuto rimontare due set di svantaggio. «Contro Kuznetsov e Lan – afferma Vallino Costassa – eravamo sotto, non stavamo giocando bene e parlavamo poco. Pian piano ci siamo ricomposti e tutto è andato in crescendo».

La finale è stata la consacrazione. «Venivamo da qualche partita insieme – spiega Valentina – e ci siamo trovati bene. Il primo set, tiratissimo, averlo portato a casa è stato un buon punto di partenza». Nel secondo, invece, non aver sfruttato quattro palle set ha rischiato di compromettere tutto. «Abbiamo commesso un paio di errori – ricorda Federico – e loro sono stati bravi in due occasioni e il vantaggio se n’è andato. C’è però da dire che nel primo parziale stavamo sotto 8-10 e abbiamo recuperato. Le partite possono sempre cambiare, questo sport è così. Siamo stati bravi a reagire ed è andato tutto bene».

Ora si pensa ai doppi e ai singolari. «In doppio – spiega Valentina – sarò con Miriam Carnovale. Sarà la prima volta, ma ci conosciamo da molti anni e dovremmo essere agevolate da questo punto di vista. Nel singolare proverò a fare il possibile per vincere».

Per quanto riguarda Federico, «nel doppio farò coppia con Tomas Sanchi, ai tricolori giovanili abbiamo giocato bene e vogliamo riprovarci qui. Nel singolare darò il massimo e cercherò di ottenere il migliore risultato possibile. Ci credo e so ciò che voglio, vedremo come andrà».

Il passato prossimo dei tricolori cagliaritani

I Campionati Italiani sono cominciati il 18 marzo con le gare riservate ai 3^ categoria.

Giacomo Izzo (Milano Sport Tennistavolo) e Sofia Mescieri (Tennistavolo Castel Goffredo) si sono aggiudicati la gara del doppio misto di terza categoria battendo in finale per 3-0 Antonio Gigliotti (Cral Comune di Roma) e Giulia Varveri (Tennistavolo Campomaggiore Terni). Completano il podio Francesco Trevisan (Sportni Krozek Kras) e Francesca Seu (Muravera Tennistavolo) che ha portato la prima medaglia autoctona nel carniere.

L’indomani i metalli Made in Sardinia raddoppiano grazie alle portacolori del Tennistavolo Norbello Ana Brzan e Marialucia Di Meo che conquistano il titolo di doppio di terza categoria. Partite come teste di serie n. 2; in finale sconfiggono 3-0 Margherita Cerritelli e Irene Moretti (Tennistavolo Campomaggiore Terni). Podio anche per Arianna Magnaghi e Sofia Mescieri (Tennistavolo Castel Goffredo) e il duo Jessica Ramazzini/Matilde Buzzoni (Tennistavolo Vallecamonica).

La prima giornata della rassegna tricolore si era chiusa con il successo di Francesco Trevisan ed Erik Paulina (Sportni Krozek Kras) nel doppio maschile; secondo posto per Davide Castracane (Tennistavolo Firenze) e Giacomo Izzo (Milano Sport Tennistavolo). Terzo gradino del podio per Simone Garello (A4 Verzuolo)/Davide Simon (Tennistavolo Torino), e Abderrahmane Chokry (Tennistavolo Marco Polo)/Gianluca Mastroberti (Tennistavolo Stella del Sud).

Lunedì 20 marzo 2023 Margherita Cerritelli (Tennistavolo Campomaggiore Terni) fa suo il titolo italiano di terza categoria superando in finale per 3-2 Jessica Ramazzini (Tennistavolo Vallecamonica). La sarda/avellinese Marialucia Di Meo (Tennistavolo Norbello) è nuovamente medagliata, stavolta col bronzo. Con lei staziona sul suo stesso livello del podio Chiara Daverio (Tennistavolo Varese).

Il tredicenne Francesco Trevisan (Sportni Krozek Kras) si ripete con il successo nel singolare di terza categoria ai Campionati Italiani di Cagliari. Batte Giacomo Izzo (Milano Sport Tennistavolo). Medaglia di bronzo per Emanuele Vasta (CIATT Prato), e Abderrahmane Chokry (Tennistavolo Marco Polo).