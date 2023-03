La call pubblica per partecipare alla settima edizione di NID Platform, La nuova piattaforma della danza italiana, è aperta online fino al 30 marzo 2023.

La call pubblica per partecipare alla settima edizione di NID Platform, La nuova piattaforma della danza italiana, è aperta online fino al 30 marzo 2023.

Le Compagnie di danza italiane hanno ancora 30 giorni per partecipare alle selezioni della 7a edizione di NID Platform che, quest’anno, prende il titolo Fluidity.

Le domande di partecipazione si inviano mediante il form online sul sito www.nidplatform.it, dove è consultabile anche il relativo bando.

Per la sezione Open Studios i commissari sono: Paolo Brancalion e Lorenzo Conti.

La Call del 2023 prevede due sezioni.

Programmazione e Open Studios.

Le domande di partecipazione alla sezione Programmazione vengono selezionate da una Commissione Artistica appositamente nominata.

Le domande di partecipazione alla sezione Open Studios sono prese in analisi dalla parte italiana della Commissione Artistica, completata da altri due giurati italiani.

Le Commissioni artistiche individuano un numero di produzioni per comporre il programma delle quattro giornate di cui una, è dedicata alla sezione degli Open Studios.

L’edizione 2023 prevede due novità.

La prima riguarda la sezione Open Studios che consente di presentare al pubblico una produzione ospite, con debutto già effettuato.

La seconda novità è relativa alla sezione Programmazione che apre la partecipazione a spettacoli e/o progetti fuori formato.

NID Platform è un progetto nato dalla condivisione d’intenti tra gli organismi della distribuzione della danza aderenti ad ADEP creando un dialogo.

Dialogo tra produzione e distribuzione e dando visibilità alla qualità artistica della scena italiana, nel rispetto della pluralità di linguaggi e poetiche che essa esprime.

NID Platform, come primo passo, seleziona attraverso una Call pubblica gli spettacoli più rappresentativi per poi inserirli all’interno di un programma di spettacoli.

In questo modo, NID Platform si configura come un’esperienza in cui possono maturare collaborazioni professionali tra produzione e distribuzione nazionale e internazionale.