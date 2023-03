A scuola di parità. L’8 marzo nelle scuole di Bolotana andrà in scena l’EduReading “Essere libertà, libertà di essere”

“Essere libertà, libertà di essere” è il titolo dell’EduReading, organizzato dal Comune di Bolotana e dedicato agli alunni di alcune classi dell’istituto comprensivo “B.R.Motzo”. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 11.40 presso l’Aula Magna della scuola.

Sarà l’attrice oranese Valentina Loche, con l’accompagnamento del musicista gavoese Gianfranco Delussu, a portare sul palco una lettura teatrata ed educativa. Questa, a partire da alcuni testi poetici, intende innescare, attraverso suggestioni e aperture di luce, la riflessione critica sulla disparità di genere.

Differenza intesa quale sinonimo di uguaglianza, diversi ma uguali nella nostra possibilità di vivere riconoscendoci in noi stessi.

La narrazione propone e sussurra parole con l’accento su una disparità di genere che agisce a discapito della possibilità di vivere in libertà e di vivere, appunto, la diversità come ricchezza.

Libertà e rispetto, antidoti e obiettivi dell’emancipazione. Un’educazione che liberi dalle oppressioni e dai condizionamenti si basa su questi principi, riletti e rimestati in versi e racconti.

L’EduReading, passando per lo svelamento della condizione di vittime di discriminazione, dipendenza affettiva, sopruso, sfocia nei ritmi più consoni e accoglienti dell’amore incondizionato e dell’ascolto di sé stessi come elementi portatori di cambiamento.

Essere libertà, libertà di essere è un reading che parte certo da un’affermazione ma che, attraverso la poesia e la narrazione di storie di vita, lascia una pioggia di interrogativi che il pubblico è chiamato ad affrontare.

La voce di Valentina Loche è sostenuta e accompagnata dalla chitarra elettrica e di volta in volta da nuovi e fantasiosi strumenti musicali di Gianfranco Delussu che fanno da sottofondo sonoro ed emotivo alle letture.

L’Assessora alla cultura Maria Laura Pedde:

“Come Amministrazione Comunale abbiamo scelto di approfondire nelle scuole, luogo che riteniamo fondamentale per strutturare le nuove generazioni, il tema delle disparità di genere. Siamo speranzosi che possa essere un’occasione per stimolare delle riflessioni. Nonchè per abbattere gli stereotipi che purtroppo fanno parte della nostra quotidianità. E, inoltre, per dare un piccolo contributo per la costruzione dell’uguaglianza.”

