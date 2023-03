Trento: blitz all’uscita autostradale – nessuna tregua agli ammazza orsi

A volte ritornano, non gli Orsi, ma il politici e i millantatori. Le fonti locali parlano di una nuova aggressione di un Orso nei confronti di un cittadino che vagava per i boschi Trentini in zona val di Rabbi. La persone aggredita, per una pura coincidenza ci mancherebbe, è il fratello del sindaco di Rabbi, un paesino di 1348 abitanti. Basta calcolare la percentuale delle probabilità per farsi un’idea sulla “casualità” dei due fratelli. Ma c’è di più, il sindaco di Rabbi ha spesso strizzato l’occhio ai cacciatori. Un esempio è il “contenimento” dei Cervi del parco dello Stelvio affidato ai cacciatori.