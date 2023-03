I Rally Sulcis Iglesiente: conferenza stampa di presentazione

Presentato a Iglesias – nella Sala “Remo Branca” del Palazzo Municipale – il I Rally Sulcis Iglesiente, gara su asfalto che aprirà la stagione automobilistica sarda nel fine settimana del 17-19 marzo. La manifestazione motoristica è stata organizzata dalla scuderia iglesiente Mistral Racing con il supporto della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dell’Aci Cagliari. Tredici i comuni del Sulcis coinvolti. Le iscrizioni alle tre gare si chiuderanno allo scoccare della mezzanotte di lunedì 13 marzo

Cresce l’attesa per la prima edizione del Rally Sulcis Iglesiente, gara su asfalto valida per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna e per la Coppa Italia di Regolarità Sport in programma dal 17 al 19 marzo.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione – tenutasi stamane nella Sala “Remo Branca” del Palazzo Municipale – hanno preso la parola Giacomo Spanu (presidente della Mistral Racing, scuderia organizzatrice dell’evento), l’Assessore Regionale al Turismo Gianni Chessa e i sindaci dei comuni coinvolti. Unanime l’elogio reciproco per la capacità di aver saputo fare squadra, elemento imprescindibile per la realizzazione di un evento di tale portata.

Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate nel corso della presentazione.

Giacomo Spanu, presidente Mistral Racing: “Ci tenevamo particolarmente a realizzare nel nostro territorio questa manifestazione”

“Organizzare un rally nel Sulcis ha richiesto un’azione corale. La scuderia Mistral Racing ha avuto il coraggio di osare. Da iglesienti ci tenevamo particolarmente a realizzare nel nostro territorio una siffatta manifestazione.

Stiamo parlando di una disciplina sportiva che riscuote già notevole successo nel nord della Sardegna e che, per le proprie caratteristiche, valorizza al massimo le potenzialità del territorio.

Siamo grati all’Assessorato Regionale del Turismo per aver creduto nel nostro progetto e per averlo inserito nel ricco calendario dell’Isola dello Sport. Senza il loro supporto oggi non saremmo qui.

Un grazie anche alla Fondazione di Sardegna, all’Aci Cagliari e a tutte le amministrazioni comunali: ci hanno accolto e hanno lavorato al nostro fianco con entusiasmo per dare vita a questo progetto”.

Gianni Chessa, Assessore Regionale al Turismo: “Puntiamo a consolidare l’immagine dell’Isola”

“Con il Rally Sulcis Iglesiente, che aprirà la stagione automobilistica nell’Isola, riprende il programma dei grandi eventi di promozione turistica della Sardegna targati 2023. Dopo i numerosi appuntamenti svoltisi nel nord della regione, un evento motoristico torna ad essere protagonista al sud; coniugherà sport e turismo.

Oltre a promuovere l’interno della Sardegna, le manifestazioni sportive – insieme alle iniziative che valorizzano tradizioni, enogastronomia e turismo attivo – contribuiranno anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici”.

Antonello Fiori, presidente Aci Cagliari: “Grande gioia. Un plauso alla scelta coraggiosa della Mistral Racing”

“Un plauso alla Mistral Racing. La decisione di organizzare il I Rally Sulcis Iglesiente è stata coraggiosa. Ha scommesso su questa manifestazione. Ha puntato su un territorio che mai prima d’ora aveva mai ospitato un rally. Logica conseguenza della nostra grande gioia è stata la decisione di patrocinare e sponsorizzare questo progetto”.

La parola ai sindaci dei comuni coinvolti

La presenza dell’Assessore Chessa è stata apprezzata da tutti gli amministratori comunali. Costoro hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni per la realizzazione di eventi come il Rally Sulcis Iglesiente: tali appuntamenti sono fondamentali se si desidera puntare i riflettori sulle realtà locali e sul patrimonio ambientale, storico e artistico dei comuni sulcitani.

Mauro Usai, sindaco di Iglesias: “Il Rally Sulcis Iglesiente rappresenta, senza ombra di dubbio, un’occasione di promozione del territorio. Riteniamo che attraverso questa manifestazione si possa dare un futuro – anche economico – al nostro territorio. Siamo infatti dinnanzi a vettori di promozione e di comunicazione unici nel loro genere”.

Gianluigi Loru, sindaco di Perdaxius: “È un’occasione unica per far conoscere il nostro territorio. Sono convinto che sarà la prima edizione di una lunga serie di Rally del Sulcis Iglesiente. Ho sposato fin da subito il progetto proposto dalla Mistral Racing: è un’opportunità per far visitare tutto il territorio del Basso Sulcis”.

Elvira Usai, sindaco di San Giovanni Suergiu: “È un’occasione fondamentale per lo

sviluppo della nostra piccola realtà. Il Rally Sulcis Iglesiente può essere destinato a diventare uno dei grandi eventi del nostro territorio.

Può ambire a essere un evento promozionale di riferimento per il Sulcis, come già lo sono il Matrimonio Mauritano e le celebrazioni in onore di Sant’Antioco. Il binomio sport-turismo funziona particolarmente in discipline come questa”.

Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis: “Il comune di Nuxis è orgoglioso di essere uno dei 13 centri che ospiteranno il I Rally Sulcis Iglesiente. Dopo tanti anni di attesa, appassionati – e non – potranno godere di questa fantastica manifestazione sportiva che porterà per la prima volta gli occhi di tutti nel nostro territorio”.

