La prima edizione del Rally Sulcis Iglesiente, gara su asfalto che aprirà la stagione automobilistica sarda nel fine settimana del 17-19 marzo, svela le proprie carte, a partire dai percorsi di gara e dalle titolazioni. In programma dieci prove speciali. La speciale d’apertura si disputerà in notturna. L’evento è organizzato dalla scuderia iglesiente Mistral Racing con il supporto di Assessorato Regionale al Turismo, Fondazione di Sardegna e Automobile Club Cagliari

La speciale d’apertura si disputerà sabato in notturna

La cerimonia di partenza è fissata sabato 18 marzo alle 18.00, nel cuore di Iglesias, la centralissima piazza Quintino Sella.

Le auto, dopo aver percorso in trasferimento la litoranea per Nebida (strada panoramica con vista sul Golfo del Leone e il Pan di Zucchero), raggiungeranno la speciale d’apertura Fluminimaggiore-Iglesias disegnata lungo la Statale 126.

advertisement

Lo start della prima vettura è previsto alle 19.15. Si correrà in notturna lungo un tracciato di 7,38 km. Il “via” sarà nei pressi del Tempio di Antas lungo un tracciato di 7,38 km. Dopo una prima parte in salita su un fondo caratterizzato da grande aderenza e capace di valorizzare le doti di guida del pilota, si raggiungerà prima il borgo di Sant’Angelo e poi, da lì, si percorrerà, per l’occasione in discesa, un nastro d’asfalto ben noto agli amanti del motorsport, in quanto impiegato abitualmente in salita per la cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo. A seguire, il riordino notturno a Iglesias, al Campo Sportivo Monteponi.

Il programma di domenica

Domenica 19 sarà la giornata decisiva: tre speciali da ripetere tre volte, intervallate dalle assistenze e dai tre riordini (i primi due a Tratalias e l’ultimo alla Cantina di Santadi, blasonato partner della manifestazione).

Lasciata Iglesias alla volta del parco assistenza di Carbonia, gli equipaggi faranno rotta verso la prova Narcao (6,15 km; partenza dei tre passaggi prevista alle 9.42, alle 12.57 e alle 16.17). É ricavata lungo la Provinciale 85, sul valico del monte S. Miai in direzione Terraseo. Sarà una speciale caratterizzata da una carreggiata a doppia corsia, con banchine ben delimitate, frequenti cambi di fronte, curve a raggio variabile e forti staccate.

La Nuxis-Santadi (7,49 km, partenza alle ore 10.15, 13.30 e 16.50) si snoderà invece tra Nuxis e Terresoli. Avrà un andamento in prevalenza pianeggiante. Corsia singola e cunette a filo strada.

La breve ma insidiosa Perdaxius (4,87 km; partenza alle 10.49, 14.04 e 17.44) avrà un passo differente rispetto alla speciale precedente – nonostante le caratteristiche simili – e prevederà, oltre ai passaggi nel centro abitato, anche un salto e un cambio di fondo su sterrato che testerà la abilità degli equipaggi.

Arrivo e premiazioni in Piazza Sella, a Iglesias, alle 18.45. La città mineraria ospiterà anche il quartier generale, la direzione gara, il centro accrediti e la sala stampa.

La manifestazione prevede 62,91 km cronometrati e 391,79 km totali. Attraverserà i territori e gli agri di Iglesias, Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.

Rally Sulcis Iglesiente: la manifestazione prevederà Rally Moderno, Rally Storico e Regolarità Sport

Gli organizzatori hanno scelto di calare il tris, con Rally Moderno, Rally Storico e Regolarità Sport, tutti validi per i Campionati Regionali Aci Sport Delegazione Sardegna. La prima edizione della regolarità, inoltre, sarà valida anche come secondo round della Coppa Regolarità Sport.

“Non vediamo l’ora di scoprire i nomi dei partecipanti”: le dichiarazioni di Giacomo Spanu, presidente della Mistral Racing

“La speciale di Iglesias si correrà in notturna. É un’opportunità che non capita di frequente e che siamo lieti di proporre. Il supervisore federale ha dato un parere positivo sulle prove e sui trasferimenti. Nel complesso, due speciali si correranno su strade larghe e guidate, le altre due su carreggiate più strette che imporranno un cambio passo.

A una settimana dall’apertura delle iscrizioni, non vediamo l’ora di scoprire i nomi dei partecipanti. Siamo ottimisti anche in virtù della tanta attesa che si è creata intorno a questa manifestazione. Ringraziamo le amministrazioni comunali per l’impegno e la volontà di portare avanti con noi questo progetto. Parimenti esprimiamo la nostra gratitudine all’Assessorato Regionale al Turismo, alla Fondazione di Sardegna e alla Cantina di Santadi.

Un plauso a tutto lo staff che da mesi si sta adoperando per l’organizzazione della manifestazione e per far sì che il Rally Sulcis Iglesiente sia la gara che tutti noi ci aspettiamo. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla gara, è possibile visitare il sito www.rallysulcisiglesiente.com“.

Le convenzioni

In attesa dell’apertura delle iscrizioni fissata per venerdì 17 febbraio, l’organizzazione ha stipulato vantaggiose convenzioni navali riservate a concorrenti, team e automezzi in arrivo via mare.

Grimaldi Lines

L’accordo con Grimaldi Lines prevede il 30% di sconto sulle linee Livorno-Olbia e viceversa, Civitavecchia-Olbia e vv, Civitavecchia-Porto Torres e vv e Porto Torres – Barcellona e vv (dal 01/02/2023 al 31/07/2023).

Previsto anche il 10% di sconto sulle linee in convenzione Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e vv, Napoli-Cagliari e vv e Palermo-Cagliari e vv. Gli sconti sono applicati sulle quote adulti/bambini/pet/cabine e veicoli, escluse tasse e servizi di bordo quali ad esempio pasti o pet in cabina.

I veicoli soggetti alle scontistiche sono di lunghezza massima 9 metri e altezza sino a 4,20 metri. Per le richieste di quotazione, i partecipanti potranno rivolgersi via email all’indirizzo biliardi.elena@grimaldisardegna.it.

Tirrenia-Moby

Attive anche le convenzioni con Tirrenia-Moby sulle tratte Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia e Civitavecchia-Olbia. Per i passeggeri è previsto lo sconto del 10% sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, cumulabile con la migliore tariffa non residenti disponibile, applicabile a due passeggeri iscritti alla manifestazione e relativi veicoli (auto o furgone di lunghezza fino a 6 metri e carrello di lunghezza fino a 6 metri).

Gli sconti saranno praticati ai veicoli e al passaggio degli iscritti (come sopraindicato) su presentazione della credenziale che verrà inviata via e-mail dall’organizzazione, previa richiesta.

Sarà possibile anche effettuare prenotazioni per mezzi speciali (motrici, bisarche, carroattrezzi, furgoni con lunghezza oltre i 6 metri) tramite call center, al 02 5751 7461, o via email (info.merci@moby.it).

Nel caso di invio della email è necessario aggiungere in copia conoscenza (Cc) anche l’indirizzo email a.pala@tirrenia.it e bisognerà specificare la partecipazione al Rally Sulcis Iglesiente 2023.

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui