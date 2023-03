I lunedì della transizione energetica – Einstein Telescope: Sfide scientifiche e opportunità per il territorio – 27 Marzo

L’Italia, sotto il coordinamento dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ha lanciato la candidatura della Sardegna, ed in particolare della zona attorno alla miniera di Sos Enattos, ad ospitare un rilevatore di onde gravitazionali di ultima generazione.

L’Einstein Telescope è uno dei più imponenti ed ambiziosi progetti scientifici della nostra epoca, che sarà finanziato in gran parte dall’Unione Europea. Il rilevatore sarà realizzato sottoterra, in un triangolo di gallerie di 10 Km di lato. Ma il progetto non si limita al rilevatore: attorno ad ET sorgeranno laboratori e infrastrutture e nascerà una numerosa comunità scientifica internazionale. Insomma, un’eccellente occasione di sviluppo culturale, sociale ed economico per il territorio, che dal centro del mediterraneo si troverà proiettato al centro del panorama internazionale.

Ne parliamo con i protagonisti in un incontro organizzato da Legambiente Sardegna e il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari lunedì 27 marzo alle 17:15 presso l’Aula Idraulica del DICAAR .