“Gli alberi di Giovanni” il nuovo libro di Antonio Zequila

Antonio Zequila, libro: “Gli alberi di Giovanni” il titolo del nuovo lavoro che sta per uscire in tutte le librerie italiane

Antonio Zequila, il libro “Gli alberi di Giovanni” e la nuova esperienza del noto attore; conosciuto da tutti per aver partecipato a vari reality show, torna su Radio Cusano Campus per presentare il suo nuovo libro. Lo fa nella trasmissione Che Musica Maestro con Arianna Caramanti e Lele Martinelli e, per l’occasione nomina il suo vincitore ideale di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Il libro omaggio a suo padre

Antonio Zequila libro: “Gli alberi di Giovanni” questo è il titolo del nuovo lavoro di Antonio Zequila che sta per uscire in tutte le librerie italiane. Un vero e proprio omaggio alla figura di suo padre venuto a mancare quattro anni fa, al quale era molto legato; un legame che lo stesso Zequila tiene a sottolineare, rimarcando l’importanza della sua famiglia che lui stesso difende con tutto se stesso.

“Ho cercato di esorcizzare la sua morte, quando una persona ci lascia ci rimangono i ricordi nella mente che restano indelebili ed è così che mi sono messo a scrivere in un foglio con la penna tutti i miei ricordi e ne è uscito fuori questo libro che è un excursus della mia vita con mio padre e di conseguenza del personaggio Zequila: mio padre mi appoggiò a pieno nella mia carriera, fu anche quello che mi viziò molto quando ero piccolo senza però farmi mai mancare una rigida educazione.

Quando ci fu lo scontro in diretta a Domenica In con Adriano Pappalardo lui ci rimase male per come andarono poi dopo le cose: a seguito di questo scontro nel quale difendevo la persona più importante della mia vita ovvero mia madre, fu poi epurato completamente dalla Rai e mi bruciai questa importante occasione di crescita artistica poiché era un periodo d’oro per la mia carriera, all’epoca potevo scegliere io cosa fare anziché stare in casa ad aspettare che qualche lavoro piovesse dal cielo.

Dopo questa lite invece non fui più chiamato dalla Rai, mio padre mi vide giù di morale: quella lite fu strumentalizzata, fosse successa oggi non sarebbe stata così eclatante però l’onore della mamma è importantissimo da difendere e poi sono stato ripagato negli anni da tante sofferenze. Sono stato una vittima di quello scontro con Pappalardo e invece ho ottenuto un concorso di colpa: quello che è successo con la Rai non mi è piaciuto per niente.”

Chi vincerà il Grande Fratello Vip?

Antonio Zequila ha anche partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020 ed è un assiduo seguace del reality; per questo si lascia andare a un pronostico sull’ipotetico vincitore di questa edizione. Dice: “Mi piacerebbe molto se vincesse Alberto De Pisis perché è una persona educata e tranquilla che ha fatto un percorso netto. Mi piacerebbe che vincesse almeno per una volta l’educazione che si è un po’ persa in televisione; si da sempre molto spazio al gossip e ai triangoli amorosi che ormai lasciano il tempo che trovano. Sarebbe un Grande Fratello all’insegna dell’educazione anziché allo scambio di carne da macelleria.”

