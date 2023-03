Dario Baldan Bembo: “La mia musica la mia vita”

Il prossimo 16 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber, alle ore 21. Un evento unico vede per la prima volta Dario Baldan Bembo a Milano nello Spettacolo-Concerto “La mia musica la mia vita”

Sono già in prevendita i biglietti sul circuito Ticket One a questo link: https://www.ticketone.it/artist/dario-baldan-bembo/

Dario Baldan Bembo ha festeggiato i 40 anni del suo più celebre successo, “Amico è” uscito nel 1982 e ha pubblicato per l’occasione “Atlantide”; si tratta di una raccolta di successi in formato libro-disco, che narra per immagini, musica e scritti, la sua vita di autore. L’artista si presenta per la prima volta al pubblico milanese con uno spettacolo-concerto che ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera artistica.

Protagonista della serata non sarà soltanto la sua produzione di cantante, Dario Baldan Bembo, infatti, si esibirà anche nelle sue identità di compositore e strumentista. Lo spettacolo è un percorso attorno all’universo musicale di questo prolifico autore che ha scritto per molti dei più grandi interpreti tra cui Mina, Mia Martini, Renato Zero, Ornella Vanoni, Al Bano, Marcella Bella, Equipe84 e ha suonato nei dischi di altrettanti grandi come Lucio Battisti, Caterina Caselli, Johnny Dorelli, Dik-Dik, Camaleonti, Gigliola Cinquetti e Enzo Iannacci.

Da Sanremo ’71 ad oggi

Dai successi a Sanremo nel ‘71 con La nuova Equipe84, al terzo posto con Tu cosa fai stasera? nel 1981, lo spettacolo ripercorrerà il repertorio musicale soffermandosi su alcuni brani cruciali della sua carriera. Da quelli che hanno reso celebre Mia Martini come “Piccolo Uomo” e “Minuetto”, alle melodie più eteree composte per Renato Zero come “Più su”, “Amico o Spiagge”, sino ad aprirsi sulle più ampie spazialità compositive di canzoni come “Soleado”, “Aria”, “Ci troveremo là”, “Djamballà – Il Dio Serpente”, che è stata la colonna sonora dell’omonimo film di Vivarelli.

Circa due ore di concerto tra melodia e orchestralità intervallate da momenti narrativi di Erica Tamborini, artista visiva e scrittrice del libro disco “Atlantide”, che dialogherà con Baldan Bembo per raccontare gli aneddoti, le curiosità e i fatti di vita vissuta che ogni brano porta con sé, per svelare finalmente al pubblico come dalle emozioni nascono le più belle canzoni.

Ad accompagnare Dario Baldan Bembo ci saranno sul palco Paolo Baldan Bembo al sound e alle tastiere, Gigi Patellaro alle chitarre, Moreno Ferrara e la scuola di Lalla Francia alle voci.

Special guest sarà Maurizio Fabrizio, chitarrista e compositore di successi quali Almeno tu nell’Universo e I migliori anni della nostra vita.

