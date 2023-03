Ellen River: il 31 marzo esce il nuovo doppio album “Life” della cantautrice emiliana

Dopo un anno di lavoro ecco, finalmente, arrivato il momento dell’uscita del nuovo doppio album della singer-songwriter Ellen River intitolato “Life”.

Una nitida fotografia dell’Ellen di oggi e una raccolta di tutte le esperienze musicali. Ellen River racconta storie attraverso un libro colmo di vita, un viaggio dal sound tipicamente americano e non solo.

“Life” – l’album

“Life” racchiude tutto l’universo sonoro di Ellen River. Universo in gran parte legato alle sonorità americane, dal rock, al blues, al country, bluegrass e soul. Ma è anche un messaggio a chi vuole resistere, perché lo si può fare.

advertisement

Un messaggio per chi ancora affronta con ironia la vita nonostante i bocconi amari, a chi sogna anche quando è sveglio, a chi prova a seguire la luce nonostante abbia tenebre e fantasmi che vagano dentro, a chi affronta con coraggio la malattia delle persone care e a chi la vive sulla propria pelle, a chi si guarda allo specchio e si vuole bene nonostante gli errori commessi perché il giorno dopo si cercherà di fare meglio con ancora più slancio, a chi promette a se stesso di provare a stare bene perché la felicità è fatta di piccoli istanti che dobbiamo cercare di trattenere e custodire con cura.

Ad aiutare Ellen in questo nuovo progetto ci sono artisti che hanno creduto da subito nella sua musica e nel suo personale messaggio, senza voler essere protagonisti assoluti, sempre suonando a favore della musica, con grande impegno, dedizione e cuore, come fa una grande squadra.

In “Life” Boris Casadei suona tutte le chitarre possibili ed immaginabili, la sezione ritmica è nelle sicure mani di Diego Sapignoli alla batteria e percussioni, il basso è domato dal fantasioso Rodolfo Valdifiori, a cui si aggiungono il banjo del “vikingo folk” Marco Maccari, il pianoforte magico e fisarmonica trasognante di Stefano Zambardino, l’organo Hammond di Enrico Giannini, l’archetto del violoncello mosso dalle sapienti dita di Enrico Guerzoni mentre il violino è affidato al respiro internazionale di Luca Falasca.

E, per chiudere, la pedal steel che regala quel tocco country ed americana roots grazie alla preziosa presenza di Alex Valle.

Tutto questo sotto la regia attenta, passionale e meticolosa di Gianluca Morelli dello Studio DeckLab di Rimini.

“Life” è anche uno spettacolo live sia in versione solista, come nella migliore tradizione della musica folk americana ed inglese, sia in compagnia della nuova formazione protagonista del nuovo disco.

Il concerto di presentazione

La presentazione di “Life” avverrà venerdì 31 marzo con inizio alle ore 22:00 presso il Vibra Club – in via 4 Novembre, 40 a Modena.

A seguire DJ Set “spudoratamente rock” con la bravissima Rambler.

Ingresso € 5,00 riservato ai soci ARCI.

Un evento in collaborazione con Dischinpiazza Modena che cura anche la prevendita.

Chi è Ellen River

“Singer-songwriter emiliana con l’America nel cuore”. Peculiarità che emerge nello stile artistico di Ellen River, fortemente influenzato dai vari generi musicali giunti da oltre Oceano che si amalgamano alla perfezione nello stile narrativo della cantautrice.

Da Lucinda Williams a Tori Amos, da Etta James a Sheryl Crow e, poi, Solomon Burke, Dolly Parton, Black Crowes, Joan Osborne, Otis Redding, Robert Plant, Billie Holiday, Rolling Stones fino ad arrivare al compianto John Prine, una schiera di artisti che sono nel cuore di Ellen, e che hanno fortemente influenzato testi e musiche del precedente album ‘Lost Souls’, prima opera a nome Ellen River uscito nel 2018.

Con ‘Life’ si arriva alla definitiva maturazione artistica. Infatti, il suono è maggiormente rappresentativo. Inoltre, le liriche veicolano messaggi diretti e viscerali che nei 27 brani, tutti di sua composizione, country music, folk, blues e rock vivono di luce propria, come nella migliore tradizione del cantautorato americano.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui