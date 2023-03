Conad Nord Ovest insieme a Rete Clima per il progetto “Forestiamo insieme l’Italia” a Tempio Pausania (SS)

Conad Nord Ovest ha svolto un’iniziativa concreta di tutela ambientale; attraverso la piantagione di 1.000 alberi nel comune di Tempio Pausania (SS), quattordicesima tappa del progetto “Forestiamo insieme l’Italia”.

L’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia” è stata avviata nel 2022 dal Consorzio Nazionale Conad; in occasione del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione.

Tempio Pausania (SS), 30 marzo 2023 – Conad Nord Ovest partecipa attivamente all’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia”:

attraverso un progetto di tutela ambientale nel comune di Tempio Pausania (SS); in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione.

L’attività di forestazione a Tempio Pausania si è svolta all’interno della Sughereta sperimentale Cusseddu Miali Parapinta, gestita da Agris Sardegna; l’agenzia della Regione Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale.

In questa area, dove hanno trovato dimora 1.000 alberi, sono state identificate 218 specie fungine,alcune delle quali estremamente rare, osservate solamente in pochissime parti del mondo o segnalate per la prima volta per il territorio italiano.

Dichiarazioni

Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest

“Essere un punto di riferimento per la comunità in cui operiamo significa sostenere concretamente attività che favoriscano la crescita e il benessere del nostro territorio. –

dichiara Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest –.

È proprio per questo motivo che abbiamo aderito, insieme a Rete Clima, al progetto Conad “Forestiamo insieme l’Italia”; che ci permetterà di contribuire complessivamente alla piantumazione di 6000 alberi nelle aree di competenza di Conad Nord Ovest.

Un progetto perfettamente in linea con la mission della nostra Cooperativa che promuove e sostiene quotidianamente progetti ed iniziative che guidano la società verso un futuro più sostenibile”.

Michele Orlandi, Direttore Rete Sardegna, insieme ai Soci di Conad Nord Ovest

“Ci gratifica nel profondo essere qui oggi insieme a Rete Clima per poter contribuire concretamente allo sviluppo del territorio in cui operiamo; con l’obiettivo di tutelare la neutralità climatica del nostro paese. –

dichiara Michele Orlandi, Direttore Rete Sardegna, insieme ai Soci di Conad Nord Ovest –

Un gesto che testimonia la nostra attenzione alla sostenibilità ed al voler promuovere iniziative a favore della Comunità che ci ospita.

Infine, ci teniamo particolarmente a ringraziare tutti i clienti che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, acquistando presso i nostri punti vendita i prodotti a marchio Conad”.

Giovanni Antonio Giuseppe Addis, Sindaco

“La nostra presenza qui come Amministrazione Comunale sta a significare la condivisione del progetto nel quale siamo stati coinvolti da Conad e soprattutto l’apprezzamento per questa importante iniziativa in chiave ambientale, portata avanti in un periodo in cui è di grandissima attualità il discorso sull’ambiente e sulla sostenibilità. – dichiara il Sindaco Giovanni Antonio Giuseppe Addis – Siamo oggi anche in un punto particolarmente importante della nostra città e del nostro territorio, un centro di ricerca e di studi ambientali sulle piante e sulle sugherete in particolare; quindi, a maggior ragione l’iniziativa odierna è sicuramente significativa ed apprezzabile, per la quale esprimiamo davvero il nostro plauso”.

Paolo Viganò , Presidente di Rete Clima

“È davvero un piacere continuare a collaborare con CONAD anche in questa nuova tappa di Tempio Pausania, per la realizzazione di un progetto così significativo – afferma Paolo Viganò – Presidente di Rete Clima – che integra una visione di sostenibilità fortemente basata sulla concretezza, sul territorio e sul miglioramento dei contesti urbani. Credo che sia una buona pratica da raccontare – prosegue Viganò, perché racchiude in sé molte valenze positive”.

“Forestiamo insieme l’Italia”

L’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia” è parte della campagna “Foresta Italia”, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e prevede entro il 2023 la piantagione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale – mille in ciascuna regione – grazie al prezioso aiuto delle Cooperative, dei Soci e dei clienti i quali hanno partecipato alla campagna di forestazione nei punti vendita lungo tutto il territorio nazionale attraverso l’acquisto di prodotti a marchio Conad.

Le attività di forestazione rientrano nella strategia concreta di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il Futuro”, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.

Conad Nord Ovest

una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.

Rete Clima I.S.

Ente non profit, da oltre 10 anni realizza progetti di nuova forestazione urbana nazionale, con finalità di rinaturalizzazione territoriale e come strategia di concreta attuazione della responsabilità ambientale delle Aziende. Questi progetti forestali, che prevedono la piantagione e la cura post impianto di alberi in Italia, generano molteplici benefici a livello ambientale, climatico, sociale e di salute pubblica.