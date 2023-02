Unitelma Sapienza sbarca a Sassari: i primi sei mesi registrano grandi numeri

Offrire un’opportunità a chi non l’ha avuta o a chi semplicemente per scelte di vita non l’ha potuta o saputa cogliere.

L’Università UnitelmaSapienza è sbarcata a Sassari. Dopo appena sei mesi dall’attivazione del primo polo didattico dell’isola, ospitato nella sede dell’AICS FP Sardegna in via Cedrino a Sassari, registra numeri importanti. Un centinaio le richieste di informazioni, una ventina gli iscritti ai corsi di laurea triennale nelle cinque aree proposte.

advertisement

Un modello di apprendimento innovativo con servizi specifici rivolti agli studenti che il team dello storico Ente di formazione professionale mette a disposizione quotidianamente: assistenza nell’iscrizione, orientamento personalizzato sui principali percorsi di studio, sostegno nella scelta formativa, informazioni su lezioni e esami. Il polo didattico di via Cedrino nel quartiere di Latte Dolce offre ampie e attrezzate aule didattiche per seguire le lezioni, strutturate in moduli tematici ed erogate con modalità telematica, e soprattuttoper sostenere gli esami in videoconferenza, senza dover affrontare ogni volta lunghe e dispendiose trasferte.

L’accordo siglato a settembre con l’Università Unitelma Sapienza ci vede tra i partner privilegiati del più grande ateneo italiano.

La nascita del primo e unico polo didattico in Sardegna consente alla nostra isola di essere annoverata tra le regioni italiane che offrono qualità e competenza nella formazione universitaria telematica. La nostra sede decentrata offre agli studenti tutto il supporto logistico e il sostegno nel percorso didattico utile al conseguimento della laurea».

Istituita a maggio del 2004, il primo corso di laurea è stato attivato nel novembre del 2005. L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è una delle 11 università telematiche autorizzate dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Un’università prestigiosa che mette a disposizione degli studenti sardi docenti altamente qualificati. Il tutto, senza doversi muovere dall’isola. C’è, quindi, un risparmio notevole su viaggi e permanenza. L’ampia offerta formativa offre anche master universitari altamente specializzati. Questi, prevedono la maturazione di crediti formativi universitari in cinque aree: giuridico – economica, della salute, sociopolitica, tecnologico – gestionale e mondo scuola.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il seguente numero 388 8713337. In alternativa, si può inviare un’e-mail all’indirizzo polo.sassari@unitelmasapienza.it