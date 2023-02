Operai al lavoro in piazza Manno e via De Castro per rendere sicuri i percorsi

Anche questa mattina a Oristano gli operai sono a lavoro per gli ultimi preparativi in vista della Sartiglia.

Mentre in via Duomo e in via Mazzini la Fondazione Oristano sta allestendo le tribune e i percorsi per la Corsa alla Stella e la Corsa delle Pariglie, in altri punti della città il Comune sta intervenendo per rendere più accogliente la città.

In via De Castro e in piazza Manno, dove a breve partiranno i lavori di riqualificazione, stamattina sono state riparate le buche e i tratti sconnessi;

che potevano determinare situazioni di pericolo.

Gli operai comunali hanno posato il cemento e delimitato provvisoriamente le aree per consentire il passaggio del pubblico in condizioni di sicurezza;

e sono intervenuti anche sulle facciate di alcuni edifici per prevenire possibili situazioni di pericolo derivanti da cornicioni e intonaci precari.

Tutti gli interventi sono realizzati per garantire la sicurezza dei pedoni.