Dal 16 al 25 febbraio a Nuoro: Carrasecare Nugoresu 

Nuoro: dal 16 al 25 febbraio appuntamento con il Carrasecare Nugoresu

il cartellone di eventi in programma per il Carnevale stilato dal Comune che racchiude le iniziative organizzate dall’ente (con il contributo della Fondazione di Sardegna);

Dal 16 al 25 febbraio, dunque, Nuoro sarà teatro di manifestazioni in piazza e itineranti dedicate in particolare ai bambini;

senza tralasciare gli appuntamenti con la tradizione carnevalesca barbaricina.

«Sarà un Carnevale con tanti eventi per tutti i gusti e le fasce d’età –

dichiara il sindaco Andrea Soddu -,

il tutto reso possibile grazie soprattutto alla vitalità delle associazioni, dei comitati di cittadini e oratori:

che con grande spirito di iniziativa e collaborazione hanno accolto l’invito dell’amministrazione a riunire le manifestazioni in un unico cartellone.

Ringrazio gli uffici comunali per il grande lavoro svolto che ci ha consentito di proporre un’offerta armonica».

«Il Carnevale è la festa dei bambini –

afferma, infine, l’assessora alle Politiche giovanili Fausta Moroni –

e a loro abbiamo voluto dedicare un’attenzione particolare organizzando come amministrazione la grande parata di Martedì Grasso;

a cui si aggiungono le tante e splendide iniziative proposte da associazioni e gruppi di cittadini che non fanno mai mancare il loro prezioso contributo».

Il programma

Si inizia il 16, Giovedì Grasso, a partire dalle 16 nei locali del Teatro Bocheteatro di via Trieste con la festa in maschera per bambini e famiglie con zeppolata, a cui seguirà la rappresentazione teatrale “Carrasegare” a cura della compagnia Il crogiuolo di Cagliari.

Evento organizzato dalle associazioni Bocheteatro, Dietro mamma non siamo-F. Podda e da un gruppo spontaneo di genitori.

Due le iniziative in programma sabato 18. Nell’oratorio della parrocchia San Giuseppe, dalle 15, appuntamento con “La pentolaccia dei bambini”, a cura del Comitato spontaneo San Giuseppe.

Dalle 15 alle 21, nel cortile e oratorio della chiesa N.S delle Grazie, festa in maschera per bambini e adulti organizzata da Comitato S. Isidoro Seuna, Rotary Soroptimist, Unitalsi e oratorio Le Grazie.

Martedì Grasso ricco di eventi

Alle 15, dunque, via alla grande festa e parata itinerante per grandi e bambini, organizzata dall’amministrazione comunale.

Personaggi, animatori, mascotte, musica e baby dance, ma anche giochi di magia, trucca bimbi, spettacoli di fuoco, giocolieri e scultori di palloncini animeranno la via La Marmora, il corso Garibaldi e la piazza Vittorio Emanuele, con gran finale di musica, balli, spettacoli di luci e gonfiabili.

Inoltre, a partire dalle 14, piazza Vittorio Emanuele sarà ravvivata dall’animazione, con personaggi, foto e fatti fritti, proposta dalla Croce rossa italiana, comitato di Nuoro.

A partire dalle 15, invece, a cura del comitato “Issoru a sas creaturas”, spettacolo con artisti di strada, balli, magia e street food.

Dalle 15, inoltre, i clown saranno protagonisti nel corso Garibaldi con la sfilata e la zeppolata organizzata in collaborazione con Food track Sebada on the road dall’associazione Bocheteatro, associazione Dietro mamma non siamo e gruppo spontaneo di genitori.

Dalle 18 alle 21, infine, spazio ai ballerini itineranti della scuola Magic Dance di Nuoro con partenza da viale del Lavoro, transito in via La Marmora, corso Garibaldi e conclusione in piazza Vittorio Emanuele.