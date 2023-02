Nominati i nuovi referenti territoriali del M5S, per una politica sempre più vicina ai cittadini

Il Movimento 5 stelle (M5S) riparte dai territori. Il Presidente Giuseppe Conte ha nominato i coordinatori provinciali della Sardegna. Si completa così la struttura territoriale sarda sotto la guida del referente regionale Ettore Licheri.

Per la circoscrizione di Cagliari è stato scelto il consigliere regionale Michele Ciusa, per la circoscrizione del Sulcis il consigliere comunale di Carbonia Gianluca Lai, per la circoscrizione del Medio Campidano l’attivista Sandro Sanna e per quella di Oristano il consigliere regionale Alessandro Solinas.

Nel centro Sardegna è l’attivista Giovanni Uda il nuovo coordinatore per la circoscrizione di Nuoro. Ancora: per il nord Sardegna, e in particolare per la circoscrizione di Sassari, hanno nominata la consigliera regionale Desirè Manca e infine per quella della Gallura il consigliere regionale Roberto Li Gioi.

Agli otto coordinatori territoriali viene affidato il compito di avvicinare i cittadini alla politica del Movimento 5 stelle. Oltre ad avviare un confronto diretto volto a recepire le istanze delle diverse comunità.

Tutti i coordinatori esprimono grande soddisfazione e ringraziano il Presidente Conte per la fiducia riposta in loro.

I consiglieri regionali del M5s commentano: “Questo nuovo incarico ci riempie di orgoglio perché rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto finora per la Sardegna.

Confidiamo nel sostegno di tutti gli attivisti e simpatizzanti dei vari territori affinché si possa raggiungere l’obiettivo di riuscire a comunicare con il maggior numero di persone. Soprattutto con tutti coloro che faticano a far sentire la propria voce.

Sappiamo che nel prossimo futuro ci attendono delle sfide importanti che potranno realmente incidere sulla ripartenza della nostra regione. Sentiamo su di noi questa responsabilità e siamo pronti a cogliere questa sfida”.

