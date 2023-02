Laboratori di disegno per adulti e bambini. Iscrizioni sino al 22 per le lezioni organizzate dalle Acli

Il corso per gli adulti si terrà il martedì dalle 9.30 alle 11.30 in viale Marconi a Cagliari. Quello per bambini nella stessa sede il mercoledì dalle 15:15 alle 16:45.

Laboratori di disegno per adulti e bambini

Due percorsi differenti per avvicinarsi al mondo del disegno e del colore: il primo dedicato agli adulti che desiderano apprendere le tecniche di base copiando dalla realtà oggetti singoli, frutta e composizioni miste; il secondo per i bambini dai 6 ai 10 anni che hanno la curiosità di voler imparare a disegnare.

Sono i due laboratori di disegno organizzato dalle Acli Provinciali di Cagliari.

Laboratorio per adulti

Quello per adulti si terrà presso la sede Acli di Cagliari in viale Marconi 4 il martedì dalle 9.30 alle 11.30, per un totale di 16 ore. Il programma prevede i seguenti temi:

– l’importanza dell’attrezzatura e le varie tipologie di matite e gomme;

– la suddivisione del foglio;

– l’inserimento della composizione all’interno del foglio;

– lo studio di un oggetto e le sue proporzioni;

– la prospettiva;

– la copia dal Vero con natura morta;

– l’ombreggiatura e il chiaroscuro;

– il drappeggio;

– lo studio del colore.

Laboratorio per bambini

Quello per bambini, organizzato nell’ambito delle attività del Punto Famiglia Acli, si terrà nella stessa sede ma il mercoledì pomeriggio dalle 15.15 alle 16.45 per undici incontri e si concentrerà sull’insegnare le basi del disegno divertendosi.

Le iscrizioni potranno pervenire alla segreteria Acli entro il 22 febbraio, inviando una mail a acliprovincialicagliari@gmail.com oppure chiamando il numero 07043039.